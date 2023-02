Erdbeben-Katastrophe: Die Aichacher Hilfsaktion rollt jetzt so richtig an

Die Humanitas Aichach startet spontan einen Aufruf zu einem Helfertreffen. Fast 100 Freiwillige treffen sich im Restaurant Istanbul. Jeder kann Spenden anliefern.

Schon bald nach dem schweren Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet hat die Aichacher Humanitas spontan eine Hilfsaktion ins Leben gerufen. Seither schlägt der Hilfsorganisation eine wahre Welle der Hilfsbereitschaft entgegen.

Die Aichacher Humanitas-Mitglieder Tolga Buldu und Oliver Heib hatten am Dienstagmorgen kurzfristig über soziale Netzwerke und unsere Redaktion zu einem Helfertreffen am Abend ins Restaurant Istanbul in den Aichacher Ortsteil Oberbernbach eingeladen. Das mobilisierte zahlreiche Menschen.

Nicht nur türkischstämmige Menschen wollen den Erdbeben-Opfern helfen

Am Dienstagabend stellten sich im Restaurant knapp 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein, die sich bereit erklärten, in irgendeiner Weise helfen zu wollen. Darunter befanden sich zahlreiche türkischstämmige Menschen, die in großer Sorge um ihre Angehörigen sind, aber auch viele, die einfach nur den Betroffenen der Erdbeben-Katastrophe in ihrer großen Not helfen wollen. So wie die 29-jährige Ana Santana, eine gebürtige Portugiesin, die sich spontan als Verantwortliche des Sammellagers für die Anlieferung der Hilfsgüter zur Verfügung stellte. Oder Anna Kondasz, eine Ungarin, die der Aktion seit Dienstagabend als Projekt-Schriftführerin zur Seite steht.

Die beiden Initiatoren Oliver Heib und Tolga Buldu sowie Humanitas-Vorsitzende Lissy Pfundmair-Bischoff (von links) sind überwältigt von der Aichacher Spendenbereitschaft. Foto: Manfred Zeiselmair

Mitorganisator und Humanitas-Kassenwart Oliver Heib zeigte sich am Mittwoch regelrecht überwältigt. Er sprach von „Lichtgeschwindigkeit“, in der sich dank der guten Vernetzung ein etwa 20-köpfiges aktives Helferteam zusammenfand.

Am Mittwoch füllt sich das Humanitas-Lager im alten Feuerwehrhaus

Schon am Morgen nach der Veranstaltung füllte sich das Humanitas-Lager im alten Aichacher Feuerwehrhaus mit den ersten eingegangenen Hilfsgütern. „Unser allererstes Ansinnen ist es, die Überlebenden vor dem Erfrieren zu retten und mit Lebensmitteln zu versorgen“, erklärte Heib. Deshalb werden insbesondere warme Bekleidung und Winterstiefel für Kinder und Erwachsene, Decken, Schlafsäcke sowie haltbare Lebensmittel (kein Schweinefleisch), aber auch geladene Powerbanks von Humanitas gesammelt.

Auf viele Helfer können die Humanitas-Organisatoren bauen, die im alten Feuerwehrhaus eine Abgabestelle für die Erdbebenopfer eingerichtet haben. Foto: Manfred Zeiselmair

Mit dem ersten gefüllten Hilfstransporter wollten sich Tolga Buldu, Fatih Özcan und Hüssein Dagdelen bereits am Mittwochabend auf die etwa 36-stündige Fahrt ins schwer vom Erdbeben betroffene Adana aufmachen. Die Hilfsgüter würden dort von einem Angehörigen der Familie Buldu an Betroffene verteilt. Zudem sei geplant, anschließend im 100 Kilometer entfernten Mersin weitere dringend benötigte Hilfsgüter einzukaufen, um diese zeitnah wieder ins Erdbebengebiet zu bringen.

Was die Erdbeben-Opfer jetzt am meisten brauchen können

Hilfsgüter in Form von warmer Kleidung, Decken, Schlafsäcken oder Lebensmittel können am heutigen Donnerstag, 9. Februar, zwischen 10 und 17 Uhr am alten Feuerwehrhaus, Zugang von der Straße Am Schlößl, abgegeben werden. Äußerst dringend benötigt werden laut Oliver Heib außerdem Rettungsdecken. Weitere Terminvereinbarung ist unter 0176/31757292 möglich. Zudem entsteht laut Heib derzeit auf der Internetseite unter www.humanitas.de eine ständig aktualisierte Bedarfsliste.

Spendenkonte für Erdbebenopfer: Humanitas Aichach e. V., Sparkasse Aichach, IBAN: DE 86 7205 1210 0000 0042 42, Verwendungszweck: Erdbebenhilfe Türkei/Syrien