Humanitas sucht Helfer für Erdbebengebiet: Treffen heute in Aichach

Die Humanitas Aichach sucht Helfer fürs Erdbebengebiet in der Türkei und Syrien. Dazu findet an diesem Dienstagabend eine Veranstaltung statt. Auch Geld wird gebraucht.

In Aichach findet an diesem Dienstagabend eine Hilfsveranstaltung für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien statt. Unter der Flagge der Humanitas Aichach soll dabei einer Mitteilung zufolge eine Hilfstruppe aus dem Aichacher Raum zusammengestellt werden.

Willkommen seien alle, die mithelfen möchten oder das Vorhaben finanziell unterstützen wollen, heißt es in der Mitteilung weiter. Das Treffen findet ab 19 Uhr im Restaurant Istanbul im Aichacher Stadtteil Oberbernbach an der Straße Am Straßberg 4 statt.

Humanitas Aichach hat Spendenkonto für Erdbebenopfer eingerichtet

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Dennoch bitten die Veranstalter um eine kurze E-Mail an oliver@heib.de, um die Zahl der Besucherinnen und Besucher einschätzen zu können.

Für zweckgebundene Spenden ist bei der Aichacher Humanitas, einem gemeinnützigen Verein, ein Spendenkonto eingerichtet: Humanitas Aichach e.V., IBAN: DE 86 7205 1210 0000 0042 42, BIC:. BYLADEM1AIC, Verwendungszweck: Erdbebenhilfe Türkei/Syrien, Sparkasse Aichach.