Alarme, Einfärbesysteme und mehr: So rüsten Banken gegen Geldautomaten-Sprenger auf

Geldautomaten sprengen, um an die Scheine im Inneren zu gelangen, steht bei Kriminellen nach wie vor hoch im Kurs. Bundesweit trifft es im Schnitt mehr als einen Automaten pro Tag. Erst in der Nacht auf Dienstag wurde in Meitingen ein Geldautomat gesprengt. Auch der Landkreis Aichach-Friedberg blieb davon nicht verschont. 2022 sprengten Unbekannte einen Sparkassenautomaten im Dasinger Ortsteil Lindl. Deshalb haben die beiden großen Bankhäuser im Wittelsbacher Land im Kampf gegen die Kriminalität aufgerüstet.

