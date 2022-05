Kripo ermittelt nach Sprengung eines Geldautomaten in Dasing

Plus Unbekannte sprengen einen Bankautomaten im Dasinger Ortsteil Lindl und hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Was die Ermittler bereits über den Vorfall wissen.

Der Geldautomat, oder eher das, was davon noch übrig ist, ist verwüstet. Überall liegen kleine Glasscherben und wegkatapultierte Plastikteile. Die rote Verkleidung des Automaten ist vollständig abgefallen und demoliert. Der ganze Parkplatz des nahegelegenen Funparks ist großflächig abgesperrt. Einige neugierige Menschen lugen von der Tankstelle aus auf die vier Polizisten, welche mitten in der Spurensicherung sind. Die Beamten machen Fotos, vermessen die beschädigten Teile und suchen nach Hinweisen. Von den unbekannten Tätern, welche den Automaten hochgehen ließen, gibt es bisher nämlich keine Spur.