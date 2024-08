Die Feinde von einst gedenken heute gemeinsam ihrer Toten

Schon seit über 20 Jahren gibt der Landkreis die Heimatbuchreihe Altbayern in Schwaben heraus. Wer nun glaubt, die Geschichte des Wittelsbacher Landes wäre längst in vollem Umfang erforscht, wird bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe von vielen neuen, bisher unbekannten historischen Aspekten überrascht werden.

Regine Nägele hat für das neue Heimatbuch ein Kapitel zur Zeitgeschichte des Wittelsbacher Landes untersucht. Die Vorsitzende des Heimatvereins Friedberg befasst sich darin mit den Ereignissen im Jahr 1914, dem ersten Jahr des Ersten Weltkrieges, in Friedberg. Den Anstoß zu dieser historischen Untersuchung gab ihr eine Feier in der französischen Partnerstadt Bressuire, als dort gemeinsam der Toten des Ersten Weltkrieges aus beiden Städten gedacht wurde.

Wie Nägele schreibt, wurde die schreckliche Kunde der Mobilmachung bereits am Samstagabend, 31. Juli, in Friedberg bekannt gemacht. Hatte in Friedenszeiten der bayerische König den Oberbefehl über sein Heer, so wurde im Kriegsfall der Kaiser oberster Befehlshaber der bayerischen Truppen. Insgesamt wurden im Deutschen Reich für den Krieg acht Armeen gebildet. Die bayerischen Truppen, die in der sechsten Armee zusammengefasst waren und an der Westfront agierten, wurden von Kronprinz Rupprecht, dem Sohn des Bayerischen Königs Ludwig III., befehligt.

Der Friedberger Bäcker Wiedemann muss an der Front Brot backen

Am Sonntag, 1. August, beteiligten sich sämtliche Kriegskameraden am Gottesdienst in Herrgottsruh. Pfarrer Max Rimmele, der erst im März zum Direktor der Wallfahrtskirche ernannt worden war, hielt die Ansprache. Mit Musik wurde zur Stadt marschiert. So jedenfalls beschreibt es der Bäcker Anton Wiedemann, der am nächsten Tag einrücken musste. Aus seinen Niederschriften ist zu erfahren, dass am Montag, 2. August, die Fahrt zunächst nach München ging, wo die Einkleidung in einer Notkaserne vorgenommen wurde.

Auf der Fahrt zur Front wurde in allen größeren Bahnstationen Halt gemacht und die Soldaten wurden mit Getränken, Broten und Zigarren überhäuft. Besonders in Württemberg und Baden waren Begeisterung und Liebenswürdigkeit der Bevölkerung sehr groß. Am 10. August kam der Befehl zur Weiterreise der Kolonne an die Westfront. Die Aufgabe von Wiedemann war es hier, zur Versorgung der Truppen Brot zu backen. Dazu musste an jedem neuen Standort ein Backofen aufgebaut werden. Wolfgang Brandner

Bezug: Der ganze Text zu diesem Thema ist im bebilderten Jahrbuch „Altbayern in Schwaben 2023“ nachzulesen. Das Heimatbuch ist im Buchhandel zum Preis von 15,90 Euro erhältlich (ISBN 978-3-9824401-1-8). Es kann auch direkt beim Landratsamt gekauft werden: www.lra-aic-fdb.de/hier-leben/kultur/altbayern-in-schwaben