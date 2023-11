Aichach-Friedberg

So ist eine historische Reise durch den Landkreis möglich

Ausgrabungen Am Büchel in Aichach – aus der Luft betrachtet. Das Jahrbuch "Altbayern in Schwaben" enthält eine Vorschau auf die Ergebnisse.

Plus Das neue Jahrbuch der Reihe „Altbayern in Schwaben“ bietet sieben Aufsätze über die Geschichte des Landkreises Aichach-Friedberg. Dabei geht es auch um Ausgrabungen.

Von Erich Echter

Es ist gute Tradition, dass der Landkreis alljährlich im November ein neues Jahrbuch über die Kultur und Geschichte des Wittelsbacher Landes präsentiert. „Altbayern in Schwaben“ gibt heimatkundlich interessierten Bürgerinnen und Bürgern Einblicke in historische Forschungsarbeiten und soll so das geschichtliche Bewusstsein schärfen. So lautete der Gedanke derjenigen, die das Jahrbuch vor über 20 Jahren gegründet haben. Auch diesmal wird eine große thematische Bandbreite präsentiert.

Landrat Klaus Metzger lobte die acht Autorinnen und Autoren für ihr Engagement. Besonderes hob er das Engagement von Wolfgang Brandner hervor, Leiter der Heimatbücherei des Landkreises. „Die meiste Arbeit ging über Ihren Schreibtisch“, sagte der Landrat bei der Buchvorstellung im Landratsamt, die die Musikgruppe Rieder Blech umrahmte. Das neue „Altbayern in Schwaben“ beinhaltet sieben Aufsätzen über die reiche Geschichte des Landkreises. „Wir dürfen uns auf ein starkes Stück Heimatgeschichte auf 234 Seiten freuen“, sagte Metzger.

