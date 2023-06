Aichach-Friedberg

Eine ganze Nacht ohne Notarzt im Landkreis Aichach-Friedberg

Weder der Notarzt-Standort Aichach noch der Standort in Friedberg waren in der Nacht zum Sonntag besetzt. 13 Stunden war kein Notarzt beziehungsweise keine Notärztin verfügbar.

Plus Die Notarzt-Standorte Aichach und Friedberg waren in der Nacht zum Sonntag jeweils 13 Stunden verwaist. Wie Fachleute die Lage und die Folgen für Patienten einschätzen.

Von Nicole Simüller

Wer in der Nacht zum vergangenen Sonntag im Landkreis Aichach-Friedberg einen Notarzt brauchte, musste unter Umständen länger warten. Denn weder der Notarzt-Standort Aichach noch der in Friedberg war besetzt. Entsprechende Informationen unserer Redaktion bestätigen die Integrierte Leitstelle (ILS) Augsburg und die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB). Der ILS zufolge war Aichach von Samstag um 18 Uhr bis Sonntag um 7 Uhr nicht besetzt, Friedberg von 19 bis 8 Uhr nicht. 13 Stunden lang blieben also beide Notarztstandorte verwaist.

Laut KVB teilte der vorgesehene Arzt beziehungsweise die Ärztin in Friedberg "kurzfristig eine Verhinderung mit". Aichach gilt – anders als der einsatzstarke Standort Friedberg – als "unattraktiver" für Notärztinnen und Notärzte. Das führt vor allem an Wochenenden und Feiertagen immer wieder zu Lücken in den Dienstplänen. Dass nun an beiden Standorte eine ganze Nacht kein Notarzt verfügbar war, sieht der Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) mit Sorge. Alexander Faith, Notfallsanitäter und Leiter Rettungsdienst beim BRK, sagt: "Im schlimmsten Fall könnte das für Patienten auch mal schlechter ausgehen." Notfallsanitäterinnen und -sanitäter seien zwar gut ausgebildet und dürften, wenn kein Notarzt verfügbar sei, erweiterte Maßnahmen zur Versorgung der Patienten durchführen. Aber ihre Ausbildung und Erfahrung ersetze nicht den Notarzt.

