Aichach-Friedberg

vor 18 Min.

Eine volle Ladung: Hier bekommen E-Autos im Wittelsbacher Land ihren Strom

Plus Immer mehr Autos fahren elektrisch und benötigen ein gut ausgebautes Ladenetz. Der Landkreis Aichach-Friedberg ist auf einem guten Weg – aber nicht überall.

Von Hannah Wastlhuber Artikel anhören Shape

In Aichach steht eine am alten Friedhof, in Friedberg neben dem Volksfestplatz, und in Dasing sind gleich fünf an der Autobahnausfahrt zu finden: Öffentliche Stromtankstellen für Elektroautos gibt es im Wittelsbacher Land immer mehr. Sie sind für viele Bürgerinnen und Bürger auch mitentscheidend, ob sie sich ein Elektroauto kaufen. Wie aber steht es um den Ausbau des öffentlichen Ladenetzes im Landkreis Aichach-Friedberg, und wo genau gibt es Ladestationen?

