Freie Wähler nominieren Marc Sturm zum Landtagskandidaten

Die Freien Wähler (FW) im Landkreis Aichach-Friedberg haben ihren Landtagskandidaten gewählt. Die Mitglieder schickten bei der Nominierungsversammlung einstimmig den Aichacher Rechtsanwalt Marc Sturm als Direktkandidaten ins Rennen. Bei der gleichzeitig stattfindenden Bezirkstagwahl am 8. Oktober setzen die FW Dasinger Metallbauunternehmer Hannes Ankner. Auch er wurde Laut Mitteilung einstimmig nominiert.

Seit mittlerweile 16 Jahren vertritt Marc Sturm seinen Heimatort Griesbeckerzell im Aichacher Stadtrat. Außerdem gehört der 40-jährige Vater von vier Kindern dem Kreistag an. In seiner Bewerbungsrede erklärte Sturm, die Freien Wähler wollten eine seriöse Bewerbung für ein seriöses Amt abgeben und die Bürgerinnen und Bürger im persönlichen Gespräch überzeugen. Die FW seien in der Kommunalpolitik verwurzelt und wüssten, wie man Probleme vor Ort lösen und die Lebensqualität der Bürger verbessern könne. Dafür bräuchten sie keine "Grüß-Onkel", sondern kompetente Politiker, die die Interessen der Bürgerschaft mit Nachdruck vertreten könnten.

Gerade durch die Corona-Pandemie, in der die Politik weitreichende Einschnitte in das gesellschaftliche Leben beschlossen habe, sei das Vertrauen der Menschen in unseren Rechtsstaat ins Wanken geraten. Sturm führe das auf "unklare Rechtsverordnungen" zurück. Die Menschen wünschten sich eine transparente und verständliche Arbeit der Legislative, auf die sie sich auch in herausfordernden Zeiten in allen Bereichen verlassen könnten. Sturm möchte den Freien Wählern allen Bürgerinnen und Bürgern, besonders aber auch den jungen Menschen, "eine wirkliche Alternative" bieten.

Wofür sich Hannes Ankner im Bezirkstag einsetzen möchte

Hannes Ankner erklärte, die Freien Wähler stünden für eine Politik des gesunden Menschenverstandes. Das sei auch sein Leitbild bei der Arbeit im Dasinger Gemeinderat, dem der zweifache Familienvater seit 2014 angehört. 2020 wurde Ankner darüber hinaus in den Kreistag gewählt und ist dort unter anderem Mitglied des Jugendhilfeausschusses. Nach Ansicht Ankers ist es wichtig, dass sich im Bezirkstag Menschen engagieren, die unternehmerische Verantwortung tragen. Denn diese seien ebenso wie die Landwirtschaft der Motor für die bayerische Wirtschaft. Als leidenschaftlicher Musiker möchte Ankner sich besonders für die Belange der Kultur einsetzen.



Die Versammlung votierte darüber hinaus einstimmig dafür, zusätzlich die Merchingerin Monika Scheibenbogen als Listenkandidatin für den Landtag ins Rennen zu schicken. Scheibenbogen ist selbstständige Unternehmerin und seit 20 Jahren als Kommunalpolitikern im Merchinger Gemeinderat engagiert. Den Einzug in den Kreistag für die FW hat sie bei der Kommunalwahl 2020 nur knapp verpasst.

Die Freien Wähler nominieren auch zwei Listenkandidatinnen

Die Friedbergerin Sylvia Spallek komplettiert das Bewerberquartett als Listenkandidatin für den Bezirkstag. Spallek ist gelernte Floristikmeisterin und wirkte jahrelang bei der Ausbildung von Floristinnen mit. Seit Jahren ist Spallek bei der Lebenshilfe in Aichach als Schulbegleiterin engagiert. Die Teilhabegerechtigkeit behinderter und benachteiligter Menschen in der Gesellschaft benannte Spallek als ihr zentrales Thema.

An der gut besuchten Versammlung nahmen auch die aus dem Landkreis stammenden Kandidatinnen Susanne Rößner aus Augsburg (Bezirkstag) und Marina Jakob aus Günzburg (Landtag) sowie der Betreuungsabgeordnete Johann Häusler teil. Häusler sprach von einem guten, breit aufgestellten und für die Wählerinnen und Wähler attraktiven Kandidatenangebot der FW im Landkreis Aichach-Friedberg. Er versprach seine Unterstützung in den kommenden Monaten. (AZ)