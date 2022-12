Dasing-Lindl

Hannes Ankner veranstaltet 2023 wieder ein Open-Air-Festival

Plus 2022 war das Benefiz-Festival von Hannes Ankner ein voller Erfolg. 30.000 Euro kamen krebskranken Kindern zugute. Daran will der Dasinger Unternehmer anknüpfen.

Diesen Sommer feierte Hannes Ankner seinen Geburtstag mit dem H45-Festival in großem Stil. Es war das Jahr nach seiner Krebserkrankung, während der er sagte:. "Wenn ich das überlebe, gibt's am 45. meine größte Geburtstagsfeier." Und er hielt Wort. Der Erlös des Festes sollte Menschen in Not zugutekommen. Deshalb spendete der Unternehmer mehr als 30.000 Euro an den Glühwürmchen-Verein, der krebskranke Kinder unterstützt. Das Festival kam gut an - 3000 Menschen kamen dafür in den Dasinger Ortsteil Lindl. Jetzt gab Ankner bekannt: 2023 wird es eine Fortsetzung geben. Der Vorverkauf startet bald.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

