In Großhausen gab es dereinst ein Wasserschloss

Schon seit über 20 Jahren gibt der Landkreis die Heimatbuchreihe Altbayern in Schwaben heraus. Wer nun glaubt, die Geschichte des Wittelsbacher Landes wäre längst in vollem Umfang erforscht, wird bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe von vielen neuen, bisher unbekannten historischen Aspekten überrascht werden.

Wer wissen möchte, welche Rolle im Schatten der großen Politik Wilhelm und Hans von Sandizell zu Großhausen in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts gespielt haben, sollte sich in den Text von Wilhelm Liebhart vertiefen. Darin geht es ausgehend vom kleinen Wasserschloss Großhausen (Markt Kühbach) nach Baden-Baden und sogar nach Rom.

In Großhausen saß eine Nebenlinie der Sandizeller Adelsfamilie. Von Großhausen zweigte sich die Linie Unterwittelsbach ab, die im 15. Jahrhundert den Altomünsterer „Klostergründer“ Wolfgang von Sandizell hervorbrachte. Bekannt sind zwei eheliche Söhne des Sandizeller Ehepaars, darunter der Söldnerhauptmann Wilhelm, der sich einen unrühmlichen Ruf in der Geschichte Roms erwerben sollte. Wilhelm von Sandizell erblickte wohl in Großhausen oder in Dasing das Licht der Welt.

Wilhelm von Sandizell verkleidet sich als Papst

Er spielte beim Sturm auf Rom dem „Sacco di Roma“ eine wichtige Rolle. Am Tag davor begann die Stunde des Prälaten Ambrosius von Gumppenberg auf Affing, der Wilhelm von Sandizell gekannt haben dürfte. In diesen Maitagen des Jahres 1527 spielten sich merkwürdige Szenen ab. Der bayrische Hauptmann, Wilhelm von Sandizell, hatte sich sogar als Papst verkleidet und ließ sich von den als Kardinälen vermummten Kriegsknechten Füße und Hände küssen und mit einem Glas Wein erteilte er den Segen. Dann zog die Rotte unter Trommel- und Pfeifenklang durch die Stadt. Sie rief, sodass man es von der Engelsburg aus wahrnehmen konnte Luther zum Papst aus. So wollte sie den vatikanischen Klerus verspotten. Wolfgang Brandner

