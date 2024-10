Grüne nominieren Helmut Schmidt im Wahlkreis Augsburg-Land

Er ist erst seit einem Jahr bei den Grünen und tritt im nächsten Jahr für den Bundestag an. Der 62-jährige Helmut Schmidt aus Königsbrunn ist als Direktkandidat im Wahlkreis Augsburg-Land nominiert worden. Laut einer Mitteilung der Partei setzte er sich mit absoluter Mehrheit gegen zwei Mitbewerber durch. Bei der Versammlung stellten sich neben Helmut Schmidt, die Namensgleichheit zum verstorbenen SPD-Kanzler ist Zufall, auch Horst Gronau-Pielsticker und Joachim Schimming (Dinkelscherben) vor. Schmidt stammt aus Hannover und lebt seit rund 20 Jahren mit seiner Familie in Königsbrunn. Er hat Geologie studiert, ist Gebietsverkaufsleiter und war über 20 Jahre lang Berufsoffizier. Klimaschutz sei sein persönlicher Schwerpunkt, sagte Schmidt bei der Vorstellung.

2021 war Stefan Lindauer der Kandidat der Grünen in diesem Wahlkreis

Zum Bundestagswahlkreis Augsburg-Land gehören weite Teile des Landkreises Augsburg. Bis auf Kommunen im südlichen Teil, die jetzt ab 2025 neu Teil der beiden Wahlkreise Ost- und Unterallgäu sind. Auch 16 Kommunen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg sind Teil von Augsburg-Land. Direkt gewählter Abgeordneter ist dort seit 2013 Hansjörg Durz (CSU). Er tritt auch 2025 wieder an. Bei der Bundestagswahl 2021 war Stefan Lindauer (Todtenweis) Kandidat der Grünen in diesem Wahlkreis. Der Landratskandidat von 2020 legt jetzt im November sein Mandat im Kreistag Aichach-Friedberg nieder. Die Sitzungstermine kollidierten mit seinen Verpflichtungen als Medizinstudent, so Lindauer. Acht von insgesamt 24 Kommunen im Landkreis Aichach-Friedberg (Aindling, Todtenweis, Petersdorf, Inchenhofen, Kühbach, Schiltberg, Pöttmes, Baar) sind Teil des Wahlkreises Donau-Ries.