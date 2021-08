Todtenweis

vor 47 Min.

Wie Stefan Lindauer für die Grünen in den Bundestag will

Stefan Lindauer aus Todtenweis will für die Grünen in den Bundestag.

Plus Stefan Lindauer aus Todtenweis kandidiert bei der Bundestagswahl für die Grünen - eine weitere große Abstimmung für den 24-Jährigen. Wie er diesmal gewinnen will.

Von Max Kramer

Schloss Blumenthal ist ein Ort, an dem man zur Ruhe kommt. Im Innenhof grasen Ziegen und Lamas, aus einem Steinbrunnen plätschert Wasser, zwei Buben machen Hand in Hand einen gemächlichen Spaziergang. Inmitten all dessen hat Stefan Lindauer auf einer Bank Platz genommen, er schnauft durch. Klar, das Idyll gefalle ihm, die Naturverbundenheit, auch die Idee hinter dem ökologischen Gemeinschaftsprojekt. Lebensverändernd war für ihn aber, was hier 2019 passierte.

