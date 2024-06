Hochwasser: Kostenlose Beratung bei Heizungs- und Gebäudeschäden

Die Energieberatung bietet Betroffenen eine kostenlose Erstberatung an. Nutzen können sie alle im Landkreis Aichach-Friedberg, deren Heizung oder Fassade beschädigt ist.

Durch das Hochwasser im Wittelsbacher Land wurde in vielen Häusern die Heizung oder Fassade beschädigt. Was in einem solchen Fall zu tun ist, weiß die Energieberatung der Verbraucherzentrale Bayern, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts Aichach-Friedberg. Ab sofort hilft die Energieberatung Geschädigten mit einer kostenlosen, unbürokratischen Erstberatung vor Ort. Den sonst anfallenden Eigenanteil an der Beratung übernimmt dabei das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.

Sigrid Goldbrunner, Regionalmanagerin Energieberatung bei der Verbraucherzentrale Bayern, sagt: „Unsere Energieberater kommen zu den Betroffenen nach Hause, sehen sich das Gebäude an und geben eine erste Einschätzung.“ Muss die Heizung ausgetauscht werden, erhalten Eigentümer einen Überblick über technisch sinnvolle Lösungen und Fördermöglichkeiten, so Goldbrunner. Bei Schäden an der Gebäudehülle geben die Berater eine Einschätzung, wie das Gebäude getrocknet und wiederhergestellt werden kann. Zudem bietet die Verbraucherzentrale Bayern eine Beratung zu einer möglichen energiesparenden Sanierung der Gebäudehülle an.

Freie Plätze in Energieberatung und Photovoltaiksprechstunde

Unter der kostenfreien Telefonnummer 0800/809802400 können Betroffene einen Termin für eine Vor-Ort-Beratung vereinbaren. Dabei sollten sie angeben, dass sie von der Flut betroffen sind. Dann werden sie bei der Terminvergabe bevorzugt berücksichtigt. Eine Anmeldung ist ebenfalls möglich im Internet unter www.verbraucherzentrale-bayern.de/energie/kostenfreie-energieberatung-fuer-flutopfer-96197.

Auch bei der kostenlosen Energieberatung im Landratsamt in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Bayern am Donnerstag, 4. Juli, sowie in der Photovoltaiksprechstunde am Donnerstag, 27. Juni, sind noch Plätze frei. Termine können unter Telefon 08251/92-232 vereinbart werden. (AZ)