Aichach-Friedberg

vor 17 Min.

Im Wohnpark Sudetenstraße in Aichach gibt die Medizin den Ton an

Die ersten Gewerbeeinheiten im neuen "Wohnpark Sudetenstraße" auf dem ehemaligen MEA-Gelände in Aichach sind bereits bezogen.

Plus Das sind nicht die einzigen Änderungen in der Geschäftswelt in Aichach und Umgebung. Überraschend hat ein alteingesessenes Geschäft geschlossen.

Von Gerlinde Drexler

Die ersten Gewerbeeinheiten im neuen "Wohnpark Sudetenstraße" auf dem ehemaligen MEA-Gelände in Aichach sind bereits bezogen. Sie bieten durchweg medizinische Leistungen an. Es gibt aber noch mehr Veränderungen in der Geschäftswelt im nördlichen Landkreis. Läden haben geschlossen, feiern Jubiläum oder es haben Selbstständige haben ihr Angebot erweitert.

