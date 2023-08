Aichach-Friedberg

Immer öfter bleibt die Küche im Landkreis Aichach-Friedberg kalt

Plus Die Arbeit in der Gastronomie ist für Maria Christoph vom Café Clematis das Schönste der Welt. Der Personalmangel bleibt jedoch ein großes Problem.

Da freut man sich an einem sonnigen Sonntag schon auf einen entspannten Brunch mit seinen Liebsten und steht dann beim Lieblingslokal vor verschlossenen Türen. Für Gäste ist das ärgerlich, freiwillig entscheiden sich aber nur wenige Gastro-Betreiberinnen und -Betreiber für eine Verringerung der Öffnungszeiten. Sie sind durch den Personalmangel vielmehr dazu gezwungen. "Keine Wirtin und kein Wirt macht ihr oder sein Lokal freiwillig zu", erklärt Maria Christoph, Inhaberin des Café Clematis in Weichenberg (Markt Aindling). Trotzdem stoßen sie nicht immer auf Verständnis bei den Gästen.

Zahlreiche Stellen in der Gastro sind nicht besetzt

Laut Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) sind bei der Bundesagentur für Arbeit in der Hotellerie und Gastronomie im Landkreis Aichach-Friedberg derzeit 25 offene Stellen registriert, davon 17 in der Küche. Auch die Nachwuchsfindung ist alles andere als leicht. 15 Ausbildungsplätze seien immer noch frei, so die NGG. Auch im Café Clematis mangelt es vor allem in der Küche an Personal. Früher habe es dort zwei Schichten gegeben - jetzt nur noch eine, erklärt Inhaberin Christoph. Auf der Webseite des Cafés sucht sie deshalb aktiv nach Köchinnen, Köchen und Küchenhilfen. "Ich frage jeden", sagt Maria Christoph. Bislang ohne Erfolg.

