In den Seniorenheimen in Aichach-Friedberg wird fleißig geboostert

In allen der insgesamt 14 Pflegeheimen im Landkreis Aichach-Friedberg wurden bereits Auffrischungsimpfungen verabreicht.

Plus In allen 14 Pflegeheimen im Landkreis Aichach-Friedberg haben inzwischen Booster-Impfungen stattgefunden, doch nicht jeder Bewohner wurde dabei auch geimpft.

Von Marina Wagenpfeil

Mit der vierten Welle sind auch die Corona-Infektionen in den Seniorenheimen zurückgekehrt. Noch bevor die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg stark angestiegen ist, hatte es das Pflegezentrum in Mering schwer erwischt. Mitte Oktober wurden dort die ersten Corona-Fälle bekannt. Erst Ende November wurde der Ausbruch als beendet erklärt. Am Ende waren 21 Bewohnerinnen und Bewohner infiziert; sechs sind im Zusammenhang mit Corona verstorben. Außerdem waren 17 Mitarbeiter betroffen.

