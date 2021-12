Mering

Nach Corona-Ausbruch: Ursache bleibt im Meringer Pflegezentrum weiter unklar

Die Kräfte der Bundeswehr verabschiedeten sich nach ihrem Einsatz am Johanniter-Pflegezentrum in Mering.

Plus Die Johanniter sprechen den Angehörigen der sechs Todesopfer ihr Mitgefühl aus. Die Bundeswehr zieht ihre Einsatzkräfte ab.

Von Eva Weizenegger

Im Pflegezentrum der Johanniter in Mering kehrt langsam wieder Routine ein. Nachdem sich dort ein Großteil der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Mitarbeitenden mit dem Covid-19-Virus angesteckt hatten, mussten zwischenzeitlich sechs Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr zur Unterstützung anrücken. Sechs Menschen starben durch den Ausbruch in der Pflegeeinrichtung an oder mit Corona. Wie es dazu kommen konnte, kann auch mehrere Wochen danach nicht endgültig ermittelt werden, so Iris Nowak in einer Presseerklärung der Johanniter. "Wir haben seit dem Beginn der Pandemie 2020 stets alle Schutz- und Hygienemaßnahmen, teilweise über die Vorgaben hinaus, eingehalten", erklärt Erich Bausch von der Heimleitung. Sein Team sowie die Johanniter des Regionalverbandes seien tief betroffen vom Verlust der sechs Heimbewohner.

