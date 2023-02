Junge Talente aus dem Landkreis sind erfolgreich bei "Jugend musiziert"

Aus dem Landkreis Aichach-Friedberg gibt es viele Teilnehmer bei "Jugend musiziert". Viele schaffen es zum Landesentscheid. Darunter sind auch Geschwister.

Im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es zahlreiche junge Musiktalente. Das zeigte sich beim jüngsten Regionalwettbewerb von "Jugend musiziert" in Augsburg. Viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer schafften es in die nächste Runde. Sie können im März beim Landesentscheid zeigen, was musikalisch in ihnen steckt.

Für den Landesentscheid qualifizierten sich laut einer Mitteilung Jakob Oberroither (Jahrgang 2009) aus Obergriesbach und Johanna Henschel (2003) aus Mering jeweils am Klavier mit einem ersten Preis. Ebenfalls eine Runde weiter schafften es mit ersten Preisen Philipp Redder (Jahrgang 2007) und Lennard Herz (2007) aus Aichach. Beide spielen Drumset.

Junge Talente sind auch in Ensembles bei "Jugend musiziert" erfolgreich

Junge Musikerinnen und Musiker aus dem Wittelsbacher Land nahmen aber nicht nur als Solisten, sondern auch in Ensembles am Regionalwettbewerb teil. Dem Aichacher Geschwister-Duo Miriam (2007) an der Violine und Elias (2005) Lenz am Kontrabass war ebenso ein erster Preis mit Weiterleitung zum Landesentscheid beschieden. Ihr jüngerer Bruder Magnus Lenz (2011) schaffte diesen Sprung ebenfalls in einem Violoncello-Duo gemeinsam mit einer Teilnehmerin aus Augsburg.

Das Schwesternpaar, Katharina (2008) und Helena (2010) Rast, beide Hornistinnen aus Obergriesbach, landete in einem vierköpfigen Blechbläserensemble den gleichen Erfolg. In diese Riege reiht sich außerdem Elise Lindermeier (2005) aus Friedberg ein. Sie spielte Violine in einem Streicherquartett. Leopold Helmbrecht (2011) aus Friedberg schaffte es an der Viola ebenfalls in einem Streicherquartett zu einem ersten Preis mit Weiterleitung.

Erst ab Jahrgang 2011 ist eine Weiterleitung zum Landesentscheid möglich

Über einen ersten Preis durfte sich Mai Vien Nguyen (2009) aus Mering freuen, über zweite Preise Konstantin Kreft (2010) aus Mering, Sara Bauer (2007) aus Kühbach und Charlotte Kraus (2011) aus Ried. Ein dritter Preis ging an Selma Konopka (2011) aus Friedberg. Sie alle spielen Klavier. Lena Schuster (2008) aus Friedberg erhielt als Teil eines Querflöten-Duos einen ersten Preis. Klara Santos (2010) gelang an der Harfe ein zweiter Preis.

Eine Voraussetzung für die Teilnahme am Landeswettbewerb ist nicht nur das Können, sondern auch das Alter. Ab dem Jahrgang 2011 ist die Weiterleitung möglich. Doch auch jüngere Talente machten Eindruck bei "Jugend musiziert". Jeweils erste Preise erhielten Alina Gittel (2013) aus Rehling, Olivia Meddows-Taylor (2014) aus Friedberg und Valeriia Tretiakova (2013) aus Dasing. Sie alle spielen Klavier. An der Harfe gelangen Franziska Metz (2015) und Felizitas Lidl (2014), beide aus Mering, zweite Preise. (AZ)