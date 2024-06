Aichach-Friedberg

AVV und MVV: Was Wittelsbacher Land und München verbindet und trennt

Plus Aichach-Friedberg ist AVV-Mitglied und grenzt an Oberbayern und den MVV. Die einzige Verbindung zwischen den Nahverkehrsverbünden steht auf der Kippe.

Von Christian Lichtenstern

Schmiechen ist voraussichtlich bald, was so manche der 23 weiteren Kommunen im Landkreis Aichach-Friedberg gern wären. Noch sind nicht alle Details geklärt, aber ab Januar soll die kleine Gemeinde ganz im Süden des Wittelsbacher Landes zum Tarifgebiet des Münchner Verkehrsverbunds (MVV) gehören. Für die Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs bringt das dort einen einfacheren und günstigeren Tarif. Warum gerade Schmiechen dabei ist und was das mit der Randlage zu tun hat, dazu später mehr. Ganz aktuell befassen sich die Kreispolitiker bei einer Sitzung am Montag, 1. Juli, mit zwei Buslinien, die die imaginäre Tarifgrenze zwischen den Nahverkehrsräumen Augsburg und München überwinden.

Das Wittelsbacher Land und der MVV, das ist seit Jahrzehnten eine schwierige Beziehungskiste. Aichach-Friedberg ist Teil des Augsburger Verkehrsverbunds (AVV) und gleichzeitig Bindeglied zum Münchner Nahverkehrsverbund. Die Nachbarlandkreise Dachau und Fürstenfeldbruck im Osten und ganz im Süden Landsberg (ab Januar 2025) sind schon oder zeitnah im MVV. Es gibt auch sehr viele Pendler aus Aichach-Friedberg, die in München und Umland arbeiten und den MVV nutzen. Schon mehrmals scheiterten in der Vergangenheit Verkehrsprojekte zwischen Altbayern und Oberbayern zum Beispiel von den Ecknachtal-Gemeinden nach Odelzhausen an den Finanzen und fehlenden Fahrgästen. Die Kreispolitiker versuchen händeringend, die steigenden Kosten beim ÖPNV in den Griff zu bekommen. Der Anteil des Wittelsbacher Landes am AVV-Defizit ist zuletzt explodiert und liegt derzeit bei über elf Millionen Euro.

