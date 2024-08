Licca liber: Der Alpenfluss Lech soll wieder frei sein

Der Lech war über viele Jahrtausende Wildfluss, Landschaftsveränderer und Biotopbrücke zwischen Alpen und Jura. Der Wasserlauf ist heute Grenze zwischen Altbayern und Schwaben, Stromlieferant, Natur- und Erholungsraum, Lebensader im Wittelsbacher Land – und er ist eingezwängt in ein enges Korsett. Aber nicht für immer. Das Fließgewässer wird in den nächsten Jahrzehnten, zumindest zum Teil, wieder befreit. Wie soll das Projekt „Licca liber III“, ein freier Lech vom Gersthofer Wehr bis zur Einmündung des Lechkanals bei Ellgau (Kreis Augsburg), ausschauen? Dazu ruft das Wasserwirtschaftsamt (WWA) Donauwörth alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich mit Vorschlägen, Wissen und Wünschen im September an einer Online-Umfrage zu beteiligen. Es geht dabei um Themen rund um den Lech wie Freizeit, Ökologie oder Energiegewinnung.

Martin Golling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lech Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Alpen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis