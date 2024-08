Die Karten sind deutlich über 100 Jahre alt und sie zeigen ein Naturparadies in unserer Heimat. Einen ungezähmten Alpenfluss, der sich an der Westgrenze des Wittelsbacher Landes kilometerweit ausdehnt und durch die Schotterebene wild mäandert. Zu sehen sind Seitenläufe, Tümpel und Altwasser in einem Auenurwald – ein Refugium mit großartiger Artenvielfalt.

