Medikamenten-Mangel fordert die Apotheken im Wittelsbacher Land

Plus Weil viele Arzneimittel seit Wochen knapp sind, stellen auch Apotheken im Landkreis eigene Medikamente her. Manche Eltern versuchen, Fiebersäfte zu horten.

Fiebersäfte, Hustenstiller, Antibiotika, Blutdrucksenker oder Krebsmedikamente: Das sind nur einige der Medikamente, die in deutschen Apotheken seit Wochen knapp sind. Auch die Apotheken im Wittelsbacher Land müssen tagtäglich nach vorrätigen Alternativen oder spontanen Lieferanten im Ausland suchen. Unversorgt gehe in der Regel niemand nach Hause, sagen sie. Aber die Mehrarbeit wächst, auch weil viele jetzt selbst Medikamente herstellen.