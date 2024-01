Aichach-Friedberg

Medizinisches Sorgenkind: Kinderärzte arbeiten am Limit

Kinderarzt Dr. Maximilian Dietrich behandelt in seiner Gemeinschaftspraxis in Aichach auch die ehemaligen jungen Patienten von Dr. Zimmermann. Wie in diesem Fall, den fünf Jahre alten Leopold Tyroller.

Plus Erhöhter Patientenandrang und anspruchsvollere Behandlungen: Kinderärzte in Aichach-Friedberg verhängen zum Teil Aufnahmestopps und warnen vor bedenklichen Trends.

Seit der Schließung der Kinderarztpraxis von Dr. Lothar Zimmermann in Aichach im Juni 2022 gibt es für Familien im Landkreis Aichach-Friedberg eine Anlaufstelle weniger. Die verbliebenen Kinderarztpraxen versuchen seitdem, möglichst viele der jungen Patientinnen und Patienten zu versorgen. Mittlerweile sind die Kapazitätsgrenzen der Praxen vielerorts erreicht. Diese reagieren in Teilen mit Aufnahmestopps und beklagen immer größere Herausforderungen im Berufsalltag.

Keinen Grund zur Sorge sieht Axel Heise von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) bei der Versorgung mit Kinderärzten im Landkreis. "Der Versorgungsgrad im kinderärztlichen Planungsbereich Aichach-Friedberg liegt derzeit bei 112 Prozent." Laut Heise bedeutet dies ein positives Verhältnis zwischen Kinderärzten und Patientenbedarf. Obwohl die Kinderarztpraxis von Dr. Zimmermann in Aichach mit seinem Ruhestand geschlossen wurde, sei der Eindruck einer ersatzlosen Praxisschließung irreführend. Laut Heise sind die frei gewordenen Kapazitäten "bis auf eine Viertelzulassung" wieder besetzt worden. Dies müsse sich jedoch nicht immer in einer Eins-zu-eins-Nachbesetzung vor Ort widerspiegeln, da sich Ärztinnen und Ärzte vermehrt in größeren medizinischen Versorgungszentren oder Gemeinschaftspraxen zusammenschließen.

