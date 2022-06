Aichach

vor 18 Min.

Kinderarztpraxis in Aichach schließt Ende Juni ihre Türen

Seit 1986 hat Dr. Lothar Zimmermann als Kinder- und Jugendarzt in Aichach praktiziert. Ende Juni geht er mit 69 Jahren in Rente. Einen Nachfolger konnte er nicht finden.

Von Marina Wagenpfeil

36 Jahre lang war Dr. Lothar Zimmermann Kinderarzt in Aichach. Zum 30. Juni geht er nun mit 69 Jahren in Rente - und hinterlässt eine große Lücke. Zimmermann war nicht nur sehr beliebt bei seinen jungen Patientinnen und Patienten, auch die Suche nach einem neuen Kinderarzt stellt viele Familien vor große Herausforderungen. Wie viele Kinder einen neuen Arzt brauchen, lässt sich höchstens schätzen. Die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) rechnet in ihrer Bedarfsplanung mit 2000 bis 3000 Patientinnen und Patienten pro Arzt bzw. Ärztin.

