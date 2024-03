Aichach-Friedberg

vor 50 Min.

Mehr Mathe, weniger Musik? Viele Eltern wollen Grundschulreform stoppen

Plus Um die Grundschüler in Bayern fitter in Deutsch und Mathematik zu machen, soll bei den kreativen Fächern gekürzt werden. Das stößt im Landkreis Aichach-Friedberg auf Kritik.

Von Evelin Grauer

Weit über 200.000 Menschen haben im Internet bereits ihren Protest gegen drohende Kürzungen bei den Grundschulfächern Kunst, Musik sowie Werken und Gestalten ausgedrückt. Die bayerische Kultusministerin Anna Stolz plant, die Stundenzahl für Deutsch und Mathematik zu erhöhen, um die Schülerinnen und Schüler wieder fitter im Lesen, Schreiben und Rechnen zu machen. Auch im Landkreis Aichach-Friedberg stößt die vorgesehene Grundschulreform auf viel Kritik.

Vor allem viele Eltern laufen Sturm dagegen, dass ausgerechnet bei den kreativen Fächern gekürzt werden soll. Claudia Zeitlmeir ist Elternbeiratsvorsitzende an der Grundschule in Inchenhofen. Auch sie hat die Onlinepetition unterschrieben. "Ich finde das unmöglich, die Kinder brauchen Musik, Werken und Malen als Ausgleich zu den schwierigeren Fächern", sagt sie. Wer zwischendrin ein bisschen tanzen, singen oder Theater spielen kann, könne auch wieder mit neuer Freude und neuem Schwung lernen, sagt die 48-Jährige. Ihrer Meinung nach müsste der Unterricht nicht strenger, sondern etwas lockerer und anschaulicher werden, damit bei den Kindern wieder mehr Interesse geweckt werde. In Inchenhofen funktioniere das gut.

