Bildung

vor 26 Min.

Scharfer Protest gegen die bayerische Grundschulreform

Plus Bayerns Kultusministerin will die Grundschul-Stundentafel umbauen. Eine Petition gegen Kürzungen bei Musik, Kunst und Werken findet Zehntausende Unterstützer.

Von Sarah Ritschel

Erst im neuen Schuljahr kommt der Umbau des Stundenplans an den bayerischen Grundschulen an, doch schon jetzt häuft sich Kritik am Konzept von Kultusministerin Anna Stolz. Minütlich wird sie größer. Mehr als 128.000 Menschen haben binnen drei Tagen eine Petition im Internet unterschrieben. Hauptkritikpunkt an den Umbauplänen, mit denen die Freie-Wähler-Ministerin auf die Schlappe der deutschen Schülerinnen und Schüler bei der Pisastudie reagiert: Um mehr Platz für Deutsch- und Mathematikstunden zu gewinnen, sollen die drei Fächer Musik, Kunst sowie Werken und Gestalten zu einem "Fächerverbund" werden. Hatten Dritt- und Viertklässler bisher wöchentlich eine Stunde Kunst und je zwei Stunden Musik und Werken, können die Schulleitungen sich jetzt auf insgesamt vier Stunden beschränken und diese flexibel über die einzelnen Fächer verteilen.

Initiatorin der Petition: "Ich habe gedacht, ich seh' nicht richtig"

Eltern empört das. "Stoppe die Zusammenlegung der Fächer Kunst, Musik und Werken in den Grundschulen in Bayern" heißt ihre Petition auf der Online-Plattform change.org. Initiiert hat sie Lisa Reinheimer, selbst Mutter und ehemalige Lehrerin aus Zweibrücken in Rheinland-Pfalz. Was kümmert sie das bayerische Schulsystem? "Ich habe gedacht, ich seh' nicht richtig", sagt Reinheimer in einem Video auf ihrem Instagramprofil über den Moment, als sie von der bayerischen Grundschulreform las. Sie sehe den Handlungsbedarf nach der verheerenden Pisastudie, sagt die Frau, die heute als Lerncoach arbeitet. "Aber muss es zum Preis der kreativen Fächer passieren? So viele Kinder ziehen ihr Selbstvertrauen oder ihre Freude, überhaupt in die Schule zu gehen, aus diesen Fächern." In Kunst, Musik und Werken würden viele wertvolle Kompetenzen gefördert, Problemlösen etwa oder eben Kreativität. Angesichts der drohenden Streichungen habe sie zum ersten Mal in ihrem Leben eine Petition eingereicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen