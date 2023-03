Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Nach Corona-Rekordjahren: So sieht es auf dem Fahrradmarkt im Landkreis aus

Plus Der enormen Nachfrage konnten viele Fahrradhändler in Aichach-Friedberg 2022 wegen Lieferproblemen kaum mehr gerecht werden. Nun steht die neue Saison vor der Tür.

Von Hendrik Fuhrmann

Die Fahrradbranche erlebte während der Corona-Pandemie einen regelrechten Boom. Wegen der hohen Nachfrage erwirtschafteten die Händler in den vergangenen Jahren Rekordumsätze. In Kombination mit den Einschränkungen in der Produktion aufgrund der Pandemie sorgte das jedoch für Lieferengpässe bei den Herstellern und damit insbesondere 2022 für lange Wartezeiten. Um auf den Start der Fahrradsaison vorbereitet zu sein, decken sich die Händler vor dem Beginn mit einem Vorrat an Rädern ein, den sie über das Jahr verkaufen möchten. Wie groß sind in diesem Jahr Angebot und Nachfrage bei den Fahrradhändlern aus dem Wittelsbacher Land?

