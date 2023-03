Naturfreunde kämpfen um Nachwuchs des Kiebitz im Landkreis

Der Landschaftspflegeverband im Landkreis setzt auf die Mithilfe von Landwirten, Jägern und Bürgern, um den Kiebitz zu schützen. Auch vier Wiesenbrüterberater helfen.

Wiesenbrüter sind Vögel, die ihr Nest nicht in Bäumen oder Sträuchern, sondern am Boden ablegen. Eine recht gefährliche Strategie. So haben Änderungen in der Landnutzung sowie hohe Flächenverluste dazu geführt, dass etliche Wiesenbrüter in Bayern vom Aussterben bedroht oder stark gefährdet sind. Um den Bestand der weiterhin rückläufigen Art des Kiebitz zu sichern, betreut der Landschaftspflegeverband Aichach-Friedberg nun im fünften Jahr ein von der Regierung von Schwaben gefördertes Projekt.

Der Kiebitz ist einer der Wiesenbrüter. Wie es in einer Mitteilung des Landschaftspflegeverbands heißt, war er früher ein relativ häufiger Brutvogel in Feucht- und Moorlandschaften. Zwischenzeitlich ist sein Vorkommen mancherorts um bis zu 90 Prozent zurückgegangen. Als Brutplatz bevorzugt der charismatische Wattvogel mit dem schwarz-weißen Federkleid und den paddelförmigen Flügeln offene, anmoorige Böden mit niedriger Vegetation. Früher brütete er vor allem auf Nasswiesen. Mit deren Rückgang weicht er zunehmend auf brachliegende Ackerflächen aus. Vor allem Äcker, die in der laufenden Saison als Maisacker bestellt werden, haben es ihm angetan, da die Vegetation hier erst relativ spät im Jahr in die Höhe wächst.

Der Kiebitz brütet zunehmend auf brachliegenden Ackerflächen. Hier ist sein Gelege zu sehen. Foto: Christina Niegl

Im Fokus des Projektes stehen laut Mitteilung Schutzmaßnahmen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, allen voran Äcker, die der Kiebitz als Ersatzlebensraum nutzt. Insgesamt werden entlang des Lechs 13 Gebiete vom Landschaftspflegeverband betreut.

Seit diesem Jahr gibt es im Landkreis Aichach-Friedberg vier Wiesenbrüterberater, die vor Ort unterwegs sind und sich um den Schutz der Art kümmern. Marion Ebentheuer betreut den Süden, das heißt Kissing, Mering und Merching. Foto: Marion Ebentheuer

Unterstützung bekommt der Landschaftspflegeverband in diesem Jahr gleich von vier versierten Wiesenbrüterberatern, die in unterschiedlichen Gebieten unterwegs sind. Marion Ebentheuer betreut den Süden (Kissing, Mering, Merching), Werner Bronnhuber und Fred Holly vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) Aichach-Friedberg betreuen den Raum Friedberg und Willi Behringer vom LBV Augsburg ist im nördlichen Landkreis (Rehling und Todtenweis) unterwegs.

Werner Bronnhuber betreut als Wiesenbrüterberater den Raum Friedberg. Foto: Gertrud Bronnhuber

Christina Niegl, Projektleiterin und Mitarbeiterin des LPV, wird die Koordination der Wiesenbrüterberater sowie die Gebiete um Mühlhausen und Teile von Friedberg übernehmen.

Wiesenbrüterberater Fred Holly (Bild) betreut zusammen mit Werner Bronnhuber den Raum Friedberg. Foto: Christian von Platen

Ein wichtiger Schritt der Arbeit ist nach Niegls Angaben das Beobachten der brütenden Weibchen und Auffinden der Gelege. Da brauche es oft viel Geduld und Intuition.

Willi Behringer ist als Wiesenbrüterberater im nördlichen Landkreis, vor allem in Rehling und Todtenweis, unterwegs. Foto: Willi Behringer

Wurde das gut getarnte Nest entdeckt, wird es entsprechend markiert, damit die Landwirte es bei ihren verschiedenen Bewirtschaftungsgängen umfahren können. In den vergangenen Jahren lag die Mitmachquote bei den Landwirten bei fast 100 Prozent. "Ohne die Unterstützung der Landwirte, aber auch der Jäger vor Ort würde der Wiesenbrüterschutz nicht funktionieren", betont Niegl. Die Dichte an Raubtieren, die Jagd auf Wiesenbrüter machen, ist enorm. Neben den Eiern werden auch die frisch geschlüpften Küken, die als Nestflüchter relativ ungeschützt sind, gern von Fuchs, Dachs, Marder oder weiteren Beutegreifern gefressen.

Hinweisschilder im Landkreis aufgestellt

Damit die Kiebitze auch in Zukunft ihre Jungen erfolgreich durchbringen, sind möglichst störungsfreie Brutplätze unabdingbar. Jedes Auffliegen kostet die Altvögel sehr viel Energie und macht sie für Beutegreifer sichtbar. In sehr sensiblen Brutbereichen stellt der Landschaftspflegeverband daher auch in diesem Jahr wieder entsprechende Hinweisschilder auf. Innerhalb dieser Bereiche sollten die Hunde während der Brutzeit von März bis Juli an der Leine bleiben und die Wege nicht verlassen werden. (AZ)