Aichach-Friedberg

vor 32 Min.

Pendeln im Reisebus: Unterwegs mit dem Expressbus von Dasing nach Pasing

Plus Nach langer Diskussion wurde vor eineinhalb Jahren der Expressbus gestartet. Wie wird die Linie X732 inzwischen angenommen? Wir sind mitgefahren.

Von Marina Wagenpfeil

Schon weit vor der offiziellen Abfahrtszeit um 8.25 Uhr steht der große Reisebus in Dasing am Bahnhof bereit, der auf der Expressbuslinie nach München-Pasing fährt. Vier Fahrgäste steigen in den Doppeldecker ein und direkt die Treppenstufen nach oben. "Die meisten Leute gehen direkt hoch", sagt Busfahrer Rekayip Bay, der seit Beginn der Schnellbuslinie von Dasing nach Pasing am 13. Dezember 2020 mit dem Bus auf der Strecke unterwegs ist. Auch nach gut eineinhalb Jahren Betrieb sei noch recht wenig los, findet Bay. Der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV), zu dem die Linie gehört, und der Landkreis Dachau, der die Linie maßgeblich vorangetrieben und letztlich auch ausgeschrieben hat, ziehen dagegen ein positives Zwischenfazit.

