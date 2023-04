Sechs Tipps: Hier gibt es den besten Kuchen im Landkreis Aichach-Friedberg

Plus Wer auf der Suche nach richtig gutem Kuchen ist, wird hier fündig. Diese sechs Bäckereien, Konditoreien oder Cafés haben beim "Beste-Kuchen"-Voting die meisten Stimmen bekommen.

Noch läuft die Fastenzeit, aber bis Ostern ist es nicht mehr weit. Das nächste Kuchenstück ist also schon in greifbarer Nähe – und für den Start nach der langen Zeit ohne Süßigkeiten soll es ein besonderes Gebäck werden. Doch wo gibt es den besten Kuchen im Wittelsbacher Land? Das haben wir unsere Leserinnen und Leser gefragt. Und offenbar leben im Landkreis Aichach-Friedberg viele Kuchenliebhaber und Schleckermäuler, denn es kamen auf unseren Aufruf ganz viele Mails mit Vorschlägen, welche Bäckereien oder Cafés wir in die Liste aufnehmen müssen.

Anlaufstellen gibt es auf jeden Fall kreisweit genug; vorgeschlagen wurden: das Café zum Schmied in Pöttmes-Osterzhausen, die Bäckerei Fürst in Aindling, die Cafés Gulden und Koch in Aichach, die Konditorei Schenkel in Aichach, der Bauernmarkt in Dasing, Mariandl's Hofcafé in Dasing-Unterzell, Franzis Café in Dasing-Laimering, die Bäckereien Schwab und Scharold in Friedberg, das Café Joy Sweet & Salty in Friedberg, das Altstadtcafé Weißgerber in Friedberg, die Bäckerei Sorch in Merching und das Café Streuselkuchen in Schmiechen. Doch wo gibt es den besten Kuchen? 3444 Menschen haben unter allen Vorschlägen abgestimmt. Zwischen dem ersten und zweiten Platz war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Platz 1: Café Gulden in Aichach

Café, Bäckerei, Konditorei – oder einfach "der Gulden" aus Aichach. Der Laden am Rande der Aichacher Innenstadt hat in der gesamten Region viele Fans. Kein Wunder, dass bei der Abstimmung über den besten Kuchen 967 Menschen für das Café gestimmt haben. Manche finden sogar, dass "der Gulden" ebenso zu Aichach gehört wie das Sisi-Schloss. Woran das liegt? Der Laden ist ein Familienbetrieb, bei dem alle mit Herzblut dahinterstehen und viele ihrer Kundinnen und Kunden mit Namen kennen und ansprechen. Die "Seniorchefin" steht mit über 90 Jahren noch selbst im Café. Auch das ist womöglich ein Grund, weshalb vielen das Gebäck und die Kuchen hier so gut schmecken. Eine ganz besondere Empfehlung beim Gulden: der Nusszopf. Den sollte man wirklich mal probieren.

Konditorei Gulden in Aichach. Foto: Marina Wagenpfeil

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 6.30 bis 17.30 Uhr, Samstag von 6.30 bis 13 Uhr, Sonntag und Montag geschlossen.

Platz 2: Mariandl's Hofcafé in Dasing-Unterzell

Was wäre eine Abstimmung über den besten Kuchen ohne Mariandl's Hofcafé im Dasinger Ortsteil Unterzell? Genau, dann würde etwas fehlen. Das sehen sicherlich auch die 883 Leserinnen und Leser so, die bei unserem Voting für Mariandl's Hofcafé gestimmt und ihm damit zum zweiten Platz verholfen haben. Seit 2018 gibt es das Café inzwischen – und es war von Beginn an ein voller Erfolg. Ohne Reservierung bekommt man kaum einen Platz auf einem der 100 Plätze innen und 80 Plätze außen. Neben Klassikern kreiert Chefin und Konditorin Marianne Großmann auch immer wieder neue Kuchen und Torten, darunter auch vegane oder glutenfreie Kuchen. Sogar das Eis wird im Sommer selbst gemacht.

Mariandels Hofcafe in Dasing. Foto: Peter Fastl (Archivbild)

Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 9 bis 18 Uhr, Montag bis Mittwoch geschlossen.

Platz 3: Café Mahlzeit in Adelzhausen-Haunsried

Inmitten von Obstplantagen liegt ein kleines Paradies für Schleckermäuler: "Mahl's Obsthof". Seit 1411 ist dieser in Familienbesitz, seit fast sechs Jahren gibt es dort das Café Mahlzeit. Das punktet nicht nur mit seinem malerischen Blick auf Apfelbäume, sondern auch mit seinen Torten. Die sehen beeindruckend aus und schmecken auch so. Das sehen auch 407 Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres Kuchen-Votings so. Himbeeren, Heidelbeeren, Johannisbeeren, Brombeeren, Äpfel und Birnen werden auf dem Hof selbst angebaut und für das Café auch zu Kuchen und Torten verarbeitet, abhängig davon, was gerade Saison hat. Am besten lässt sich der Café-Besuch damit verknüpfen, auf den Plantagen für Selbstpflücker noch Obst für zu Hause zu sammeln.

Café Mahlzeit in Adelzhausen. Foto: Victoria Schmitz (Archivbild)

Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 18 Uhr (April bis Oktober)

Platz 4: Konditorei Schenkel in Aichach

Ein besonders weites Einzugsgebiet hat die Konditorei Schenkel in Aichach. Warum? Während es in vielen Bäckereien, Konditoreien und Cafés – wenn überhaupt – einzelne glutenfreie Angebote gibt, können Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit hier alles aus der Theke essen. Ein so großes Angebot haben Betroffene sonst in der Regel nicht. Dafür nehmen manche weite Fahrten auf sich. Auch ohne Gluten können die Kuchen und Torten leicht mit anderen Angeboten konkurrieren. Das finden auch 337 Menschen aus der Region, die für die Konditorei Schenkel beim Voting abgestimmt haben.

Konditorei Schenkel in Aichach. Foto: Marina Wagenpfeil





Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag von 9 bis 17 Uhr, Sonntag von 12 bis 17 Uhr, Montag und Dienstag sowie an Feiertagen geschlossen.

Platz 5: Café Koch in Aichach

Das Café Koch in Aichach am Stadtplatz hat eine lange Geschichte. Derzeit führt die zehnte Familiengeneration das Café, das 1990 zuletzt umgebaut wurde und einen leicht altmodischen und gemütlichen Charme mit gemusterten Stuhlbezügen und Teppichboden ausstrahlt. Das ist jedoch keineswegs abwertend gemeint, sondern sorgt vielmehr für eine einzigartige Atmosphäre. Die Kuchen- und Tortenauswahl wird nur noch von der Pralinenauswahl getoppt. Denn das Café Koch ist besonders für seine selbst hergestellten Pralinen bekannt. 286 Leserinnen und Leser waren bei der Abstimmung der Meinung: Die besten Leckereien gibt es hier.

Café Koch in Aichach. Foto: Marina Wagenpfeil

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, Samstag von 9 bis 17 Uhr, Sonntag von 13.30 bis 17.30 Uhr, Montag geschlossen.

Platz 6: Altstadtcafé Weißgerber in Friedberg

Das Haus im Herzen der Friedberger Altstadt ist ein liebenswerter Klassiker der Kaffeehaus-Kultur. Gediegen und gemütlich empfängt es seit 1998 seine Gäste mit einer großen Kuchenauswahl. Das Altstadtcafé befindet sich in einem restaurierten Handelshaus, was für einen besonderen Charme sorgt. Gebacken wird hier alles von Grund auf selbst. Davon kann man sich auch selbst überzeugen, denn die Backstube ist als "gläserne Backstube" ausgelegt, sprich: Man kann jederzeit bei der Produktion zusehen. Mit 248 Stimmen landet das Altstadtcafé Weißgerber auf dem sechsten Platz in unserer Abstimmung.

Altstadtcafé Weißgerber in Friedberg. Foto: Lara Bolz

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 8.15 bis 18 Uhr, Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

