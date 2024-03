Aichach-Friedberg

12:30 Uhr

Sie sind wieder da: Störche im Liebesglück beziehen ihre Horste

Die Störche in Inchenhofen haben ihr Nest im Schatten der Wallfahrtskirche St. Leonhard bezogen. Sie "arbeiten" schon am Nachwuchs.

Plus In der Faschingswoche sind viele Störche ins Wittelsbacher Land zurückgekehrt. Sieben Nester sind bezogen. Doch was haben Störche im Dasinger Hühnerstall verloren?

Von Carmen Jung

Hoch über den Köpfen der Menschen spielen sich in diesen Tagen wahre Liebesgeschichten ab. In Aichach, Pöttmes oder Dasing, in Grimolzhausen Bachern oder Inchenhofen haben sich in luftiger Höhe Liebespaare wiedergefunden. Storchenpaare feiern dort nach dem langen Winter ein Wiedersehen. Gerhard Mayer kümmert sich ehrenamtlich um Störche im Wittelsbacher Land und weiß genau, wie sich Männchen und Weibchen wiedererkennen, wie alt der älteste Storch ist und warum Störche in einem Dasinger Hühnerstall aufgetaucht sind.

Mayer von der Kreisgruppe Aichach-Friedberg des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) freut sich über jeden Storch. So richtig froh aber macht es ihn, wenn Paare wieder in "ihr" Nest zurückkehren. In der Faschingswoche hat warme Luft aus Spanien viele Vögel gen Südbayern getrieben. Am Sonntag schaute Gerhard Mayer bei einer Tour durch den Landkreis nach, welche Nester besetzt sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

