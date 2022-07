Aichach-Friedberg

11:30 Uhr

So wenig Wasser war noch nie in der Friedberger Ach: Es droht ein Fischsterben

Niedrigwasser in der Friedberger Ach im Bereich von Stätzling (Friedberg): Die Fische haben sich in Gumpen gerettet und kommen nicht weiter.

Plus Der Pegel am Fließgewässer im westlichen Landkreis ist auf einen absoluten Tiefstand gefallen. Das Sautrogrennen in der Ach fällt aus.

Von Christian Lichtenstern

Das Sautrogrennen am Samstag im Rehlinger Ortsteil Oberach fällt aus - die Teilnehmer hätten die Tröge zum Ziel tragen müssen. In den Gumpen der Friedberger Ach sammeln sich derzeit Fische und können nicht mehr weiterschwimmen. Die Turbine von Karl Mayershofer an der ehemaligen Mühle im Todtenweiser Ortsteil Sand steht seit Sonntag still: "So was habe ich noch nicht gesehen." Er kennt die Friedberger Ach seit Kindesbeinen an und auch der fast 90-jährige Nachbar hat Mayershofer versichert, dass es seit Menschengedenken noch nie so wenig Wasser wie jetzt in der Ach gegeben habe.

