Lechfeldschlacht: Wo das epochale Ereignis ausgetragen wurde

Schon seit über 20 Jahren gibt der Landkreis die Heimatbuchreihe Altbayern in Schwaben heraus. Wer nun glaubt, die Geschichte des Wittelsbacher Landes wäre längst in vollem Umfang erforscht, wird bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe von vielen neuen, bisher unbekannten historischen Aspekten überrascht werden.

Mit zahlreichen Veranstaltungen beging das Bistum Augsburg 2023/24 ein Jubiläumsjahr für den Heiligen Ulrich. Die Schlacht auf dem Lechfeld, bei der Ulrich eine entscheidende Rolle zugesprochen wird, war ein epochales Ereignis der deutschen und europäischen Geschichte. Mit dem Sieg über die Ungarn wurden die jahrzehntelangen verheerenden Raubzüge der Magyaren durch Europa beendet und damit die Voraussetzung für die Christianisierung und die Einbindung Ungarns in den Kulturkreis Westeuropas lateinischer Prägung geschaffen.

Die Lechfeldschlacht hat eine große Bedeutung für die deutsche Geschichte

Für die deutsche Geschichte ist diese Schlacht bedeutend. Denn 955 kämpften zum ersten Mal die wichtigsten Stämme des ostfränkischen Reiches, das sich erst im Aufbau befand, gemeinsam gegen einen äußeren Feind. Mit dem Sieg bei Augsburg wurde die Grundlage eines Zusammengehörigkeitsgefühls dieser Stämme geschaffen. Dies stellt einen Meilenstein in der deutschen Geschichte dar.

Die Karte zeigt die Stationen des Geschichtspfades zur Lechfeldschlacht.

Eine strittige Frage ist immer noch, wo genau die Ulrichschlacht ausgetragen wurde. Archivpfleger Franz Riß geht in seinem fundierten Beitrag zur Schlacht auf dem Lechfeld im Jahr 955 dieser Frage nach. Er kommt zu dem Ergebnis, dass die Kämpfe der Lechfeldschlacht an mehreren Tagen in der näheren und weiteren Umgebung von Augsburg stattgefunden haben. Somit kann die Suche nach dem genauen Ort der Schlacht aufgegeben werden, weil es einen primären Schlachtort nicht gibt. Vielmehr steht damit fest, dass die Mehrzahl der Gefechte auf dem „Gesamtlechfeld“ ausgetragen wurde.

Riss ist es wichtig, mit seinem Beitrag aufzuzeigen, dass die Landschaftsbezeichnung Lechfeld das Obere Lechfeld südlich von Augsburg ebenso wie das Untere Lechfeld nördlich von Augsburg meint. Damit rückt er nun nachvollziehbar das bisher zu wenig beachtete Untere Lechfeld und das Ulrichsmarterl bei Todtenweis ins allgemeine Blickfeld. Wolfgang Brandner

