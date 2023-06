Aichach-Friedberg

12:00 Uhr

Warum eine Kugel Eis im Wittelsbacher Land jetzt bis zu zwei Euro kostet

Plus Alle Eiscafés im Wittelsbacher Land haben ihre Preise erhöht. Eis-Fans müssen jetzt zwischen 1,30 Euro und zwei Euro für eine Kugel bezahlen. Woran das liegt.

Von Evelin Grauer

Alles wird teurer: Davon bleibt auch die Kugel Eis nicht verschont. In mancher Großstadt oder Touristenmetropole sind drei Euro pro Kugel keine Seltenheit mehr. Davon ist der Eispreis im Wittelsbacher Land zum Glück noch ein Stück weit entfernt. Dennoch sind die Preise auch hier gestiegen und sorgen für hitzige Diskussionen: zwischen 1,30 Euro und 1,70 Euro pro Kugel müssen die Kundinnen und Kunden im Landkreis aktuell bezahlen. Manch besondere Kugel kostet sogar zwei Euro. Eisdielen-Betreiber erklären, warum dieser Preis kein Wucher ist.

In der Aichacher Innenstadt reißen sich gleich drei Eisdielen um Gäste. Der Preis liefert dabei nur bedingt eine Entscheidungshilfe. Im Milano und im Da Luca kostet eine Kugel Eis in der Waffel oder im Becher 1,70 Euro. Wer noch einen satten Schlag Sahne dazu will, muss 1,50 Euro drauflegen. Wer einen Waffelbecher zum Aufessen will, muss zusätzlich zehn bis 20 Cent locker machen. Etwas anders sieht es im Eiscafé San Marco aus. Hier kostet die Kugel 1,50 Euro, Sahne on top gibt es für einen Euro.

