Aichach-Friedberg

15:13 Uhr

Bei der Hitzewelle in Aichach-Friedberg ist Vorsicht geboten

Bei Temperaturen um 29 Grad Celsius erfrischt sich ein junger Mann am Wasser eines Brunnens.

Plus Die kommenden Tage bleiben heiß. Die Eisdielen und das Freibad in Aichach wappnen sich für einen Ansturm. Doch die Temperaturen können auch gefährlich werden.

Von Marina Wagenpfeil

Über den Landkreis Aichach-Friedberg wie auch die ganze Region rollt derzeit eine Hitzewelle. Bis zu 35 Grad können es in Aichach, laut Wetterprognosen, am Mittwoch, 20. Juli, werden. Auch zuletzt sind die Temperaturen an manchen Tagen weit über die 30-Grad-Marke gestiegen. Immer häufiger steigt die Temperatur im Wittelsbacher Land über 30, wie die Daten aus einer gemeinsamen Recherche von Correctiv.Lokal, Zeit Online und unserer Redaktion zeigen. Besonders für ältere und kranke Menschen kann das gefährlich werden, aber auch für Säuglinge und Kleinkinder.

