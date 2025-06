Was das Donaumoos für den Klimaschutz leisten kann

Das Donaumoos und all seine Facetten stehen in den kommenden Wochen im Landratsamt in Aichach im Mittelpunkt. Bei der Wanderausstellung „Zukunft für das Donaumoos“ informieren der Donaumoos-Zweckverband und das Donaumoos-Team laut Mitteilung über das Potenzial von Mooren. Zu sehen ist die Schau bis zum Ende der Sommerferien.

Wie Landrat Klaus Metzger bei der Eröffnung der Ausstellung am Rande einer Bürgermeisterdienstversammlung betonte, stellen der Erhalt des Moorkörpers im Donaumoos und die dortige Entwicklung „ein wichtiges Thema“ dar. Ein Thema, bei dem der Landkreis Aichach-Friedberg mittlerweile noch stärker Verantwortung übernehme. Vor zwei Jahren hatte der Kreistag den Beitritt zum Donaumoos-Zweckverband beschlossen. Seitdem redet Aichach-Friedberg bei der Entwicklung im größten Moorgebiet in Süddeutschland mit. Was es damit und mit der Arbeit des Zweckverbands auf sich hat, bekommen Interessierte nun im Foyer der Behörde ausführlich präsentiert.

Ausstellung im Landratsamt in Aichach blickt auf Besiedlung des Moores zurück

Die Ausstellung „Zukunft für das Donaumoos“ spannt einen Bogen von der Entstehung und Besiedlung des Moores ab Ende des 18. Jahrhunderts über das Potenzial dieses besonderen Landschaftstyps für den Klimaschutz, die Biodiversität und den Hochwasserschutz bis hin zu konkreten Projekten. Breiten Raum nehmen in der Schau die Bemühungen um den Aufbau neuer Wertschöpfungsketten für die Landwirtschaft ein. Die Fragen dabei: Wie lassen sich die Bewirtschaftung von Flächen und der Schutz des Moorkörpers kombinieren? Was lässt sich aus den angebauten Kulturen produzieren? Ein Schaukasten mit zahlreichen Prototypen zeigt, was die Forschung und Entwicklung im Donaumoos und auch in anderen Moorgebieten in Deutschland hier bereits erreicht hat.

Kleinhohenried Dicke Luft beim Donaumoos-Zweckverband Florian Lang Icon Favorit Icon Favorit speichern

An einer Station zur Bürgerbeteiligung können die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung eigene Ideen und Impulse einbringen – ganz einfach über Fähnchen zum Beschriften und Festpinnen auf einer Donaumoos-Karte. Die vom Donaumoos-Zweckverband konzipierte Ausstellung soll regelmäßig aktualisiert werden. Mittlerweile ist sie seit rund einem Jahr auf Wanderschaft: Aichach ist bereits die fünfte Station.

Öffnungszeiten: Zu sehen ist die Schau im Landratsamt in Aichach bis Mitte September zu den regulären Öffnungszeiten der Behörde, also immer Montag bis Freitag, jeweils von 7.30 bis 12.30 Uhr sowie zusätzlich montags von 14 bis 16 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr. (AZ)