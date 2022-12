Aichach-Friedberg

vor 35 Min.

Weihnachten ohne Verschwendung von Lebensmitteln: So gelingt das

An Weihnachten wird viel gegessen. Dementsprechend bleibt auch viel übrig. Gastronomen verraten, was man mit den Resten machen kann.

Plus Der Bauch ist voll – und der Tisch immer noch. Das kann man aus den Resten vom weihnachtlichen Festmahl später noch zubereiten und so bewahrt man sie bis dahin auf.

Von Roberta Cojocaru

Ob knuspriger Gänse- oder Entenbraten mit Klößen und saftigem Blaukraut, knackige Würstchen mit Kartoffelsalat oder Gemüse mit geschmolzenem Raclette-Käse obendrauf: Wer kann solch einem Festmahl an Weihnachten schon widerstehen? Zwar hat jede Familie ihre eigenen Bräuche und Traditionen, doch oftmals ist klar: Es wird groß aufgetischt – und man isst mehr als einem selbst im Nachhinein lieb ist. Trotzdem bleibt am Ende des Tages so manches vom Weihnachtsessen übrig. Drei Gastronomen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg verraten, wie man Reste so aufbewahrt, dass sie möglichst lange haltbar bleiben und welche Gerichte sich in den darauffolgenden Tagen daraus zubereiten lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

