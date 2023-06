Früher in die Fluten: Das Aichacher Freibad öffnet länger

Das Aichacher Freibad hat seit Saisonbeginn eingeschränkte Öffnungszeiten. Der Grund: Personalmangel. Ab Mitte Juli ist dieser behoben. Das Bad öffnet länger.

Gute Nachricht für Frühschwimmer: Das Aichacher Freibad weitet ab Mitte Juli seine Öffnungszeiten aus. Im Stadtrat berichtete Hauptamtsleiterin Aurelija Igel, dass dann ein neuer Mitarbeiter seinen Dienst antritt.

Ab Montag, 17. Juli, ist das Freibad dann lediglich am Montag nur am Nachmittag – von 14 bis 20 Uhr – geöffnet, an allen anderen Tagen – von Dienstag bis Sonntag – von 9.30 bis 20 Uhr.

Verkürzte Öffnungszeiten seit Mitte Mai in Aichach

Seit Saisonbeginn Mitte Mai galten wegen Personalmangels verkürzte Öffnungszeiten. Am Montag war das Freibad komplett geschlossen, und am Dienstag und Mittwoch nur nachmittags auf. Bei schlechtem Wetter schließt das Bad eine Stunde früher, Kassenschluss ist dann schon um 17 Uhr. (bac, mit inaw)