Silo am alten Baywa-Lagerhaus ist eingerüstet: Was wird gemacht?

Erneut laufen Bauarbeiten am ehemaligen Baywa-Lagerhaus am westlichen Stadteingang von Aichach. Dieses Mal ist der frühere Silo-Turm eingerüstet. Adolf Fronhofer gibt auf Anfrage der Redaktion Auskunft, was dort gemacht wird.

Im vergangenen Juli waren es Sanierungsarbeiten am Dach des Lagerhauses, die Aufsehen erregten. Schließlich handelt es sich um ein markantes Gebäude an exponierter Stelle. Nun ging es darum, einen Schaden am Flachdach des Silo-Gebäudes zu sanieren, berichtet Fronhofer im Namen der Eigentümer, der früheren Aktienmühle Aichach, die 2021 zur „Bavaria Mühle, Dorfner Aktienmühle“ fusionierte.

Silo-Turm am ehemaligen Baywa-Lagerhaus in Aichach erhält einen neuen Anstrich

Und weil das Gerüst schon mal steht, nutzen die Besitzer die Gelegenheit und lassen dem ehemaligen Silo gleich einen neuen Anstrich verpassen. „Wir wollen, dass alles ordentlich ist“, erklärt Fronhofer.

Der denkmalgeschützte Fachwerkbau an der Ecke Franz-Beck-/Donauwörther Straße ist rund 110 Jahre alt und seit vielen Jahren ungenutzt. Auf lange Sicht ist eine Wohnnutzung im Gespräch.