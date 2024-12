Glühweinduft und Lichterglanz: Warum viele den Aichacher Christkindlmarkt so mögen

Der Duft von Glühwein, Honiglebkuchen und Bratwurstsemmel liegt am Aichacher Stadtplatz nun wieder in der Luft. Am Freitagabend eröffnet der Christkindlmarkt mit seinen rund 30 Buden. „Ein Markt, so schön wie eine Schatzgrube“, findet das Aichacher Christkind (Annika Brzenskott). Als familiär und gemütlich beschreiben ihn die Besucherinnen und Besucher, die schon am ersten Abend den Platz rund um das alte Rathaus füllen. Viele Menschen genießen das erste Christkindlmarkt-Wochenende in Aichach und schauen am Sonntagnachmittag auch gerne beim alternativen Christkindlmarkt am Schlossplatz vorbei.

