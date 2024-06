Hochwasser: Die Suche nach den Schäden in Aichach dauert an

Plus Brücken, Juze, Freibad – noch weiß niemand genau, wie hoch die Schäden ausfallen. Die Auswirkungen des Hochwassers werden zur Herausforderung für die Stadt.

Straßen, Wege, Freibad, Jugendzentrum, Kindergarten Ecknach und vielleicht auch Brücken: Die Liste der Schäden, die die Hochwasserflut vor eineinhalb Wochen im Aichacher Stadtgebiet angerichtet hat, ist lang. Bürgermeister Klaus Habermann spricht von einer großen Herausforderung, diese zu beheben. Das gilt technisch ebenso wie finanziell. Noch kann keiner sagen, welche Summen nötig sein werden. Denn der Sanierungsbedarf kann in manchen Fällen erst in den kommenden Tagen geklärt werden. Das trifft auf das Freibad ebenso zu wie auf zwei Brücken.

Bis Montagmorgen hätte die Stadt eine Schadensaufstellung ans bayerische Kabinett nach München melden sollen. Ein Ding der Unmöglichkeit, zumal es da auch noch eine Europawahl zu stemmen gegolten habe, sagt Habermann. Eine Ermittlung der Schadenshöhe sei zum aktuellen Zeitpunkt "nahezu unmöglich". Der Aufwand reiche von kleinen Unterhaltsmaßnahmen bis zur möglicherweise kompletten Erneuerung, die bei Brückenschäden droht. Habermann stellt sich aktuell die Frage: "Bleiben wir auf allem hocken oder übernimmt der Freistaat?" Darauf gibt es noch keine Antwort.