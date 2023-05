Jemenhilfe: Schlaflose Nächte wegen der Lage im Land

In dem vom Krieg geschüttelten Land auf der arabischen Halbinsel geht die Hilfe des Aichacher Fördervereins Aktion Jemenhilfe und der Jemen Kinderhilfe weiter.

Harmonisch und ohne größere Personalveränderungen verlief die Jahreshauptversammlung des Fördervereins Aktion Jemenhilfe und der Jemen Kinderhilfe. Sowohl Aenne Rappel, die bisherige Vorsitzende der beiden gemeinnützigen Vereine, als auch ihre Stellvertreterinnen Elfriede Grabbert (Jemenhilfe) und Gudrun Fries (Jemen Kinderhilfe) wurden einstimmig – bei jeweils eigener Stimmenthaltung – für die nächsten beiden Jahre wiedergewählt.

Die Veranstaltung musste kurzfristig von der Aichacher Wandelbar wegen Personalmangels ins Café Koch verlegt werden. 18 Mitglieder kamen. Aenne Rappel bedankte sich in ihrem Bericht bei allen Spenderinnen und Spendern und insbesondere bei ihren tatkräftigen Mitstreitern, ohne die zahlreiche Hilfsaktionen für die Menschen im Jemen nicht möglich gewesen wären.

Jemenhilfe: Vorsitzende ist weiterhin besorgt

Rappel zeigte sich – trotz der aktuellen Friedensverhandlungen zwischen Saudi-Arabien und den Huthis – weiterhin besorgt über die Lage im Jemen: „Die Regierung des Jemen ist nicht einbezogen.“ Rappel befürchtet ähnliche Verhältnisse wie in Afghanistan, sollten die Huthis das ganze Land regieren: „Im Augenblick können Mädchen im von den Huthis besetzten Norden des Landes keine Schule mehr besuchen“, argumentiert sie.

Auch dürfe die mittlerweile von den Huthis kontrollierte International Bank of Yemen seit Kurzem keine Geschäfte mehr mit westlichen Organisationen oder Firmen abwickeln. Konkret bedeutete dies für die Aichacher Hilfsorganisationen zum einen, dass von dort keine Hilfsgelder mehr ausbezahlt wurden. Zum anderen mussten die in der Bank deponierten Hilfsgelder schnellstmöglich zurückgeholt und eine neue vertrauenswürdige Bank im von der Regierung kontrollierten Aden gefunden werden. Die langwierige Prozedur habe sie „einige schlaflose Nächte gekostet“, berichtete Rappel. Schließlich mussten Rappels langjährige Verbündete im Jemen, die Söhne des 2020 verstorbenen Scheichs Sadeq, einen eigenen Verein gründen, um an die Spendengelder zu gelangen, weil Privatpersonen dort kein Konto eröffnen dürfen.

Der neu gewählte Vorstand: (von links) Gert Henke, Petra Rappel, Gudrun Fries, Aenne Rappel, Marlies Wittler, Elfriede Grabbert, Rita Wiedholz und Dr. Elfriede Ring-Mrozik. Foto: Manfred Zeiselmair



Mittlerweile laufe aber „alles wieder normal“: Die Lebensmittelhilfe für die Bedürftigen in Al Mihlaf konnte wieder aufgenommen werden und auch der Ausbau des Kinderhauses laufe weiter, berichtete die Vorsitzende.

Die dort von der Jemen Kinderhilfe betreuten Kinder machten allesamt Fortschritte. „Wir haben inzwischen einige Hochschulabgänger, weitere Kinder gehen zur Uni oder machen eine andere Ausbildung“, so Rappel. Zudem hätten drei junge Männer ihr Staatsexamen als Zahnarzt, Betriebswirt und Mikrobiologe abgelegt, erklärte die Vorsitzende. Gute Bildung sei ein wichtiges Ziel ihrer Hilfsorganisation. Die Leitung des Kinderhauses achte streng darauf, dass alle Kinder regelmäßig den von der Kinderhilfe bezahlten privaten Schulunterricht besuchen.

Jemen Kinderhilfe: Im Oktober wird Jubiläum gefeiert

Die Gründung der Jemen Kinderhilfe jährt sich in diesem Jahr zum 20. Mal. Für die Jubiläumsveranstaltung, die voraussichtlich im Oktober im Aichacher Cineplex-Kino stattfinden soll, sei man noch auf der Suche nach einem Schirmherrn.

Die Spendenbereitschaft für den Jemen habe in den vergangenen Jahren etwas nachgelassen, berichtete Rappel. Dies sei vermutlich bedingt durch den schrecklichen Krieg in der Ukraine und andere Katastrophen. Auch gingen die Einnahmen durch Verkäufe auf den Weihnachtsmärkten zurück. Aus Personalmangel und wegen zu großem Aufwand musste eine Teilnahme am Affinger Weihnachtsmarkt und in Zukunft auch beim Künstlermarkt im Sisi-Schloss abgesagt werden.

Leseprobe aus Rappels neu erschienenem Buch

Die Schatzmeisterin des Fördervereins Jemenhilfe, Marlies Wittler, berichtete von einem ausgeglichenen Konto, ebenso Gert Henke für die Jemen Kinderhilfe. Für die 2009 gegründete Stiftung Jemenhilfe Deutschland konnte zudem Festgeld angelegt werden. Die Kassenprüfer Xaver Heichele und Herbert Kretschmer (Jemenhilfe) sowie Gabi Stuhlmüller und Gudrun Rosenthal (Kinderhilfe) bescheinigten jeweils eine einwandfreie Kassenführung. Laut den Schriftführerinnen Gudrun Fries (Aktion Jemenhilfe) und Petra Rappel (Kinderhilfe) stagnieren die Mitgliederzahlen der beiden Vereine. Der aktuelle Mitgliederstand liege bei 177 (Aktion Jemenhilfe) und 61 (Kinderhilfe).

Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstands fanden die Neuwahlen statt.

Vorstände der Jemenhilfe und der Jemen-Kinderhilfe 1 / 2 Zurück Vorwärts Aktion Jemenhilfe Erste Vorsitzende: Aenne Rappel; Erste Stellvertreterin: Elfriede Grabbert; Zweite Stellvertreterin: Rita Wiedholz; Schatzmeisterin: Marlies Wittler; Schriftführerin: Gudrun Fries; Kassenprüfer: Xaver Heichele, Herbert Kretschmer; Beisitzer: Gudrun Rosenthal, Franz Plöckl, Petra Rappel, Dr. Elfriede Ring-Mrozik.

Jemen Kinderhilfe: Erste Vorsitzende: Aenne Rappel; Stellvertreterin: Gudrun Fries; Schatzmeister: Gert Henke; Schriftführerin: Petra Rappel; Kassenprüfer: Marlies Wittler (neu), Gudrun Rosenthal; Beisitzer: Marlies Wittler, Dr. Elfriede Ring-Mrosik. (zm)



Im Anschluss an die Versammlung gab Aenne Rappel mit einer kurzen Leseprobe einen Einblick in ihr neu erschienenes Buch „Hilfe für die Vergessenen“, das ab sofort im Buchhandel zu erwerben ist.