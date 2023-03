Aichach

"Jugend forscht"-Regionalwettbewerb: Das sind die Projekte am DHG

Plus Beim "Jugend forscht"-Regionalwettbewerb in Augsburg sind auch drei Projekte vom Aichacher Deutschherren-Gymnasium (DHG) am Start. Wir stellen sie vor.

Von Hendrik Fuhrmann

Wie viel CO₂ könnte man durch eine autofreie Aichacher Innenstadt einsparen? Wie bringt man Meerschweinchen dazu, durch einen Hindernisparcours zu laufen? Und unter welchen Bedingungen verdaut unser Magen am effektivsten? Diese Forschungsfragen gehören zu den drei Projekten des Aichacher Deutschherren-Gymnasiums (DHG), die es zum diesjährigen " Jugend forscht"-Regionalwettbewerb in Augsburg am 2. und 3. März geschafft haben. Die jungen Forscher und Forscherinnen erzählen, was sie herausgefunden haben.

