Kinderpornos: 44-Jähriger lädt hunderte Bilder und Videos von Missbrauchsdarstellungen herunter

Bilder von nackten, laut Gutachtern schätzungsweise vierjährigen Mädchen, Videos von nur marginal älteren Kindern, an deren Geschlechtsorganen „mit einem Finger“ oder „einem erigierten Penis manipuliert wird“, weitere Bilder von „deutlich unter 14-jährigen Mädchen“, die leicht bekleidet posieren: Es sind grauenhafte Beispiele, die in der Anklageschrift gegen einen 44-Jährigen aus dem nördlichen Teil des Landkreises Aichach-Friedberg stehen. Für den Besitz von 201 kinderpornografischen Missbrauchsdarstellungen musste sich der Mann nun vor dem Amtsgericht Aichach verantworten – und bekam dafür deutliche Worte des Richters mit auf den Weg.

„Ncmec“: Gemeinnützige Organisation meldet Verdachtsfälle von Kinderpornografie an Behörden

Als die Beispiele verlesen wurden, blickte der 44-Jährige, selbst Vater einer 16-jährigen Tochter, die meiste Zeit mit versteinerter Miene vor seine Füße, die Schultern leicht nach vorne gezogen. Dann meldete sich sein Verteidiger Stephan Eichhorn zu Wort: „Mein Mandant räumt die Vorwürfe vollumfänglich ein.“ Der Angeklagte sei bei einem Nachrichtendienst im Internet einer Gruppe beigetreten, in der zunächst harmlose Inhalte geteilt worden seien. Andere Teilnehmer hätten dann schließlich begonnen, Bilder und Videos von Minderjährigen in eindeutig sexuellen Handlungen zu teilen. Das habe seinen Mandanten zunächst nicht weiter gestört, sagte Eichhorn: „Ein gewisses Interesse war schon da.“

Irgendwann sei es ihm aber zu viel geworden, sagte der Angeklagte selbst: „Das war schon Wahnsinn, da bin ich irgendwann wieder ausgetreten.“ Zu dieser Zeit hatte er aber bereits 1900 Dateien auf sein Handy geladen, wie die Kriminalpolizei im Juni 2023 bei einer Durchsuchung feststellte. Diese begann zu ermitteln, als die US-amerikanische halbstaatliche und gemeinnützige Organisation Ncmec (Nationales Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder) den 44-Jährigen bei deutschen Behörden meldete: Verdachtsfälle strafrechtlich relevanter Inhalte werden von der Organisation gefiltert, Ncmec informiert anschließend Strafverfolgungsbehörden weltweit automatisiert über mögliche Straftaten, inklusive IP-Adresse der mutmaßlichen Täter. Auf seinem laut Angeklagtem nicht mehr genutzten Handy fanden sie schließlich die Dateien, von denen insgesamt sieben Bilder und 194 Videos in der Anklage auftauchen.

Kinderpornografie: Bewährungsstrafe und Geldbuße für 44-jährigen Angeklagten

In ihrem Plädoyer legte ihm der Staatsanwaltschaft deshalb die schiere Menge an Bildern und Videos zur Last. Für den 44-Jährigen spreche allerdings das frühe und vollumfängliche Geständnis, er sei zudem nicht vorbestraft. Die Staatsanwaltschaft hielt deshalb eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten für angemessen, genauso wie eine Aussetzung zur Bewährung. Dem schloss sich auch Verteidiger Stephan Eichhorn an: „Meinem Mandanten ist es furchtbar peinlich, sich überhaupt dazu hinreißen haben zu lassen.“ Auch gegenüber der Polizei habe er sich kooperativ verhalten, weswegen eine Haftstrafe von elf Monaten angemessen sei, ebenso wie eine mögliche Bewährung. Der Angeklagte selbst sagte abschließend: „Ich kann nur sagen, dass mir das alles leidtut. Sie werden mich hier drin nie wieder sehen.“

Richter Axel Hellriegel folgte allerdings dem Antrag der Staatsanwaltschaft: Er verurteilte den Angeklagten zu einem Jahr und vier Monaten Freiheitsstrafe, ausgesetzt zu drei Jahren Bewährung. Außerdem muss der Angeklagte, der derzeit Arbeitslosengeld bezieht, insgesamt 6000 Euro an die Organisation Wildwasser Augsburg zahlen, einer Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt. Hellriegel sagte: „Der Strafrahmen für ein solches Vergehen fängt bei drei Monaten an, und innerhalb dieses Strafrahmens war das von Ihnen keine kleine Straftat.“ Die Kinder seien zum Teil nicht einmal sechs Jahre alt gewesen, die Darstellungen zudem teilweise sehr harte Pornografie. Die mit Blick auf die finanzielle Situation harte Geldbuße begründete Hellriegel damit, dass neben der Bewährungsstrafe „etwas Spürbares bleiben“ müsse: „Und Sie sollen das auch spüren, das ist der ganze Sinn der Sache.“ Das Urteil ist bereits rechtskräftig.