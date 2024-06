Maria Breuers Kunst lässt der Stille lauschen

Maria Breuer zeigt ab Samstag im Aichacher Köglturm Bilder und Objekte unter dem Titel "Der Klang der Stille". Warum sie gerade diesen Titel gewählt hat.

Der historische Aichacher Köglturm ist Maria Breuer ans Herz gewachsen. Unter ihrer Federführung als stellvertretende Vorsitzende des Aichacher Kunstvereins findet dort alljährlich die Ausstellungsreihe „Das kleine Format“ statt. Nun stellt die als freischaffende Künstlerin anerkannte Aichacherin selbst im Köglturm aus. Unter dem Titel „Der Klang der Stille“ sind bis zum 30. Juni ihre eigenen Bilder und Objekte zu sehen. Ausstellungseröffnung ist am Samstag, 1. Juni, um 15 Uhr.

„Ich stehe da mitten im Lärm der Welt und ich horche und lausche auf die Stille“. Maria Breuer ist nicht nur für ihre beeindruckenden Bilder und Kunstobjekte, auch für ihre geradezu philosophisch anmutenden Einführungen bekannt. „Ich liebe Buchstaben“, verrät sie im Gespräch. Darum habe sie ihr vorgenanntes Zitat eigens für die Ausstellung von ihrem Aichacher Künstlerkollegen Hans Wiedemann in dessen „Druckerei-Museum“ drucken lassen.

Maria Breuer unterscheidet zwei Arten der Stille

Den Titel ihrer aktuellen Ausstellung „Der Klang der Stille“ habe Breuer gewählt, „weil unsere Welt so laut ist“, erklärt sie. „Wir sind oft atemlos und brauchen Zeit für die Stille“, sagt Breuer. Deshalb lade sie die Besucher und Besucherinnen „zum Schauen, Horchen, Lauschen und Verweilen“ in die Ruhe des Köglturms ein. Für die Künstlerin hat die Stille zwei Gesichter. Auf der einen Seite stehe die Natur mit ihrer lebendigen Stille, die sie in ihren Bildern zum Ausdruck bringen wolle, sagt Breuer. Auf der anderen ist es die Stille, die abrupt wie ein Schock zum Innehalten zwingt, die Ruhe nach dem Sturm oder nach dem Krieg, die sie thematisiert.

Viel Verborgenes steckt in Breuers „Kompositionen“, wie die Künstlerin ihre meist abstrakten Bilder und Kunstobjekte gerne nennt. So fallen dem Betrachter erst auf den zweiten Blick versteckte Botschaften in Form von Handschriften, Noten oder Figuren auf, die sie zum Teil mittels Tusche oder Kohle eingefügt hat. Ihre ausgestellten Arbeiten seien ganz bewusst auf das Wesentliche reduziert. „Die Reduktion ist für mich das Konzentrat einer Aussage“, betont sie. Und weil intensive Farbe meist wenig Stille erzeuge, habe sie ihre Arbeiten auch farblich reduziert, um nicht von der Thematik abzulenken. Stark verdünnte, dezent-warme Hintergrundfarbtöne harmonieren dabei mit filigranen Kohle-, Tusche- oder Stiftzeichnungen.

Bei den Collage-Arbeiten "Entwurzelungen" scheinen feine Wurzeln eines Baumes geradezu herauszuwachsen. Foto: Manfred Zeiselmair

Die Titel der Werke sind Einladungen zum Dialog

Maria Breuer ist ein kommunikativer Mensch und verfasst ihre Gedanken – wie bei den meisten ihrer Ausstellungen gerne in philosophischer Textform. Als „Angebot zum Dialog“ sieht sie die Betitelungen ihrer Werke. So regen Bezeichnungen wie „Stille Räume“, „Botschaft unvollendet“, „Woher, wohin“, „Bruchstücke“, „Verborgenes“, „Spurensuche“ oder „Innere Einkehr“ zum Nachdenken und genaueren Hinschauen an.

Besonders beeindruckend wirkt die filigrane Bleistiftzeichnung „Federleicht“ sowie die beiden Collage-Arbeiten „Entwurzelungen“, aus denen feine Wurzeln eines entwurzelten Baumes geradezu herauszuwachsen scheinen. Eine Buchobjekt-Installation Breuers im Dachgeschoss rundet die sehenswerte Ausstellung ab.

Die Ausstellung „Der Klang der Stille“ mit Werken von Maria Breuer ist vom 1. Juni bis 30. Juni, jeweils samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Zur Finissage am 30. Juni findet ein Künstlergespräch statt. Der Eintritt ist frei.