Aichach

vor 47 Min.

Zwei ungleiche Künstler stellen im Aichacher Köglturm aus

Plus Bilder von Maria Breuer und Objekte von Giorgio di Bernardo ergänzen sich in einer Ausstellung in Aichach. Was das Zufallsprinzip damit zu tun hat.

Von Manfred Zeiselmair

Begegnungen im Aichacher Köglturm. Seit 1. Mai läuft dort eine Gemeinschaftsausstellung der Aichacher Künstlerin Maria Breuer mit ihren Bildern und des Olchinger Objekt- und Skulpturkünstlers Giorgio di Bernardo. Unter dem vielsagenden Titel "Begegnungen - Dialoge - Kontraste" treffen in historischem Ambiente zwei Künstler verschiedenster Couleur aufeinander. Die Redaktion hat die beiden vor Ort bei einer Presseführung besucht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .