So schaut Kinobetreiber Rusch auf die große Oscar-Nacht

Plus Alexander Rusch gibt seinen Tipp für die Oscars ab und erzählt, wie es dem Kino 2023 geht. Die Rusch-Gruppe betreibt die Multiplexe in Aichach, Meitingen und Königsbrunn.

Von Evelin Grauer Artikel anhören Shape

Die wohl begehrtesten Filmpreise der Welt werden in der Nacht von Sonntag auf Montag in Los Angeles vergeben. Alexander Rusch hat einen klaren Oscar-Favoriten, auch wenn dabei vielleicht eher der Wunsch Vater des Gedankens ist. Der 40-Jährige ist Geschäftsführer der Kino-Gruppe Rusch aus Aichach, die neun Multiplex-Kinos überwiegend in Bayern betreibt, darunter die Cineplexe in Meitingen und Königsbrunn (Kreis Augsburg) sowie Aichach. Rusch würde es dem Film "Top Gun: Maverick" mit Tom Cruise gönnen. Die erfolgreiche Fortsetzung des Kinohits von 1986 um einen US-Kampfpiloten ist für Rusch großes Kino. Der Unternehmer verrät auch, auf was sich die Kino-Fans 2023 freuen können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

