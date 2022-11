Landkreis Augsburg

06:49 Uhr

Streaming, Corona, Energiekrise – trotzdem wird in die Kinos investiert

Das Kino in Meitingen steht laut den Betreibern in Sachen Energiekosten gut da.

Plus Kino-Betreiber hatten in letzter Zeit mit vielen Problemen zu kämpfen. Warum Alexander Rusch trotzdem optimistisch ist und kräftig investiert.

Von Norbert Staub

Für die Kino-Betreiber kam es in den vergangenen Jahren knüppeldick: Erst setzten ihnen die Streamingdienste zu, was dazu führte, dass sich viele die Filme lieber im Wohnzimmer anschauten oder gleich eine der vielen Serien guckten, die in den letzten Jahren entstanden sind. Ob Film oder Serie – den Kinobesuch sparte sich manch einer, der ein Streaming-Abo hatte. Dann kam Corona, so dass die Häuser monatelang geschlossen bleiben mussten. Und jetzt machen die gestiegenen Energiepreise den Kino-Betreibern zu schaffen, denn die großen Säle müssen beheizt werden und die Projektoren fressen viel Strom.

