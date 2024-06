Aichach/Mühldorf am Inn

06:02 Uhr

Nach Festnahme in Aichach: Tatverdächtiger sitzt in U-Haft

Plus Mitte April wird in Aichach ein 34-jähriger Mann festgenommen. Er wird verdächtigt, einen Verwandten schwer verletzt zu haben. Das gibt die Polizei bisher preis.

Von Evelin Grauer

Dieser Einsatz sorgte in Aichach für mächtig Aufsehen. Am 23. April rückte ein großes Aufgebot an Polizisten in der Innenstadt an und durchsuchte eine Wohnung am Schloßplatz. Letztlich wurde ein 34-jähriger Aichacher festgenommen, der verdächtigt wird, einen Verwandten schwer verletzt zu haben. Da sich die mutmaßliche Tat in Waldkraiburg im Landkreis Mühldorf am Inn abgespielt hat, führt die Kripo in Mühldorf die Ermittlungen. Ein Polizeisprecher berichtete nun auf Anfrage unserer Redaktion, was in dem Fall bereits bekannt ist.

Seinen Angaben nach dauern die Ermittlungen der Kripo noch an. Der Tatverdächtige sitzt in U-Haft, weil er "einen Angehörigen erheblich verletzt" haben soll. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 19-Jährigen, der in der Nacht des 2. Aprils mit stark blutenden Schnittverletzungen im Hals- und Kopfbereich im Krankenhaus in Vilsbiburg (Landkreis Landshut) aufgetaucht war. Der mutmaßliche Täter hatte ihn wohl dorthin gefahren. Der junge Mann stammt laut Polizei aus der Türkei und wohnt in einer Asylunterkunft in Waldkraiburg. Dort ist es offenbar zu einer Auseinandersetzung der beiden Männer gekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen